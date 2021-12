पटना: बिहार की राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड (Cold Temperature In Patna) पड़ने लगी है. बीते रविवार रात की बात करें, तो पारा लुढ़क कर 7.6 तक जा पहुंचा गया था. सोमवार की सुबह भी कोहरे का सितम जारी है. वहीं अब कोहरे का असर विमान (Effect Of Fog On Flight) पर भी देखने को मिल रहा है. कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने लगी है. इसके चलते विमानों के आवागमन में परेशानी हो रही है. साथ ही साथ हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है.

इसे भी पढ़ें: ऐसे तो जीत जाएगा ओमीक्रॉन वैरिएंट! विदेशों से आए लोगों की कोरोना जांच में सुस्ती बढ़ा सकती है खतरा

सुबह में आने वाली स्पाइस जेट की विमान सुबह 9 बजे पटना एयरपोर्ट (Patna Airport) पहुंची. उसके बाद सभी विमान विलंब से पटना एयरपोर्ट पर पहुंच रही हैं. कहीं न कहीं ठंड और कोहरे का असर विमान परिचालन पर भी देखने को मिल रहा है. लगातार विमान विलंब हो रहा है. रविवार को भी दर्जनों विमान देर से पटना एयरपोर्ट से परिचालित किये गए थे. वहीं सोमवार को भी कमोबेश की स्थिति बनी हुई है.

देखें रिपोर्ट.

वहीं, अगर ठंड की बात करें, तो राजधानी पटना सहित राज्य के 8 ऐसे जिले है जहां पछुआ हवा के कारण ठंड का सितम जारी है. रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है. गया में सबसे ज्यादा ठंड है. जहां पारा 5 डिग्री के पास पहुंच गया है. इसके अलावा भागलपुर में 9.3, पूर्णिया 9.8, मोतिहारी 8.5, शेखपुरा में 9.3, गोपालगंज में 7.3, बक्सर में 9.2 और बेगूसराय में 9.6 तक पारा जा पहुंचा है. मौसम विभाग की माने, तो इस तरह के हालात अभी बने रहेंगे. राजस्थान और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी के कारण ही ठंडी पछुआ हवा चल रही है. जिसका असर बिहार के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है.



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP