पटना में बिजली तार गोदाम में लगी आग

पटना: राजधानी पटना के एक बायर (बिजली तार) गोदाम में आग (fire in Patna) लग गई है. बताया जा रहा है कि बाईपास थाना क्षेत्र के मरची गांव के पास केशव सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल के पास स्थित फिनॉलेक्श कम्पनी के बायर गोदाम में शॉट शर्किट से आग (Fire in wire godown of Finolex Company) लगी है. आग बुझाने के लिए मौैके पर दमकल की दर्जनों गाड़िया मौजूद है लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. रीजनल मैनेजर संजीव कुमार के मुताबिक बिजली ट्रांसफार्मर के जलने से आग लगी है.

ये भी पढ़ें- पटना में पेपर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

करोड़ों की संपत्ति जलने की आशंका: कंपनी के रीजनल मैनेजर संजीव कुमार ने बताया कि गोदाम में लगी आग के कारण करोड़ों की संपत्ति (Loss of crores due to fire in Patna) जलकर राख हो गई है. उन्होंने बताया कि सुबह में बिजली के ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की आवाज आई थी. उसी दौरान आग लगी. उन्होंने आशंका व्यक्त कि है की शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटें बहुत तेज हो गई. जिसे दूर से ही देखा जा सकता था.

रेस्क्यू में जुटी दमकल विभाग की टीम: घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई. दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है. फिलहाल जानकारी मिलने तक आग पर काबू नहीं पाया गया है.

ये भी पढ़ें- पटना की प्लाई फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अगलगी में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान