पटना: राजधानी पटना में बिहार केबल एंड ब्रॉडबैंड ऑपरेटर एसोसिएशन (BCBOA Did Felicitation of Mayor Candidate In Patna) की ओर से पटना नगर निगम में मेयर प्रत्याशी विनीता बिट्टू सिंह का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया. एसोसिएशन के अनुसार मेयर पद की प्रत्याशी विनीता बिट्टू सिंह ने कई ऐसे काम किए हैं. जिससे आम नागरिकों के साथ ही केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के लिए काफी फायदेमंद रहा. इस मौके विनीता ने कहा कि वह केबल ऑपरेटर्स को निगम के कार्यों के चलते होने वाली समस्याओं से निदान के लिए अब काम करेंगी. इस मौके पर केबल ऑपरेटर्स ने फूलों के भव्य माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया.



मेयर प्रत्याशी का माल्यार्पण: इस आयोजन स्थल पर पहुंचकर मेयर प्रत्याशी विनीता बिट्टू सिंह (Patna Mayor Candidate Vineeta Bittu Singh)ने एसोशिएशन के प्रति आभार जताया और कहा कि नगर निकाय चुनाव में कई उम्मीदवार असमंजस की स्थिति में हैं. हालांकि वह अपना प्रचार प्रसार लगातार 8 महीने से करने में जुटी हैं. वह हर समय आम जनता के बीच में जा रही है और निरंतर शहर के कामों में सक्रिय हैं. आगे बताया कि पटना नगर निगम को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना उनका लक्ष्य है. इसके लिए सफाई की बेहतरीन व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ-साथ शहर के प्रत्येक 75 वार्ड में मुहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना है. ताकि हर समय आपात स्थिति में भी गर्भवती महिलाओं को आसानी से ट्रीटमेंट मिल जाए और उन्हें जरूरी दवाइयां मिल जाए. हर एक क्लीनिक पर नवजात शिशु के टीकाकरण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध रहेगी. इसके साथ ही हर छोटी-छोटी बीमारियों के लिए लोगों को बड़े अस्पतालों में ना जाना पड़े ऐसे क्लीनिक की शुरुआत की जाएगी.



स्वच्छता और स्वास्थ्य प्राथमिकता: विनीता बिट्टू सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडर्स कार्ड मिल जाता है. इसके बावजूद भी अतिक्रमण के नाम पर उनलोगों के दुकान पर बुलडोजर चलता है. इसके निदान के लिए वह शहर के सभी प्रमुख इलाकों में वेंडिंग निर्माण कराने की दिशा में कार्य करेंगी. यहां अनुबंध पर सफाई कर्मी, दैनिक कर्मी काम कर रहे हैं. इनलोगों का मानदेय काफी कम है और इस मानदेय को एक सम्मानजनक राशि तक बढ़ाना उनकी प्राथमिकता में है. इसके लिए भी मेयर बनने के बाद काम करेंगी.

