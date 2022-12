मसौढ़ी : बिहार के मसौढ़ी में अगलगी की घटना सामने आयी है. घटना भगवानगंज पंचायत के समस्तीचक गांव (Fire broke out in Samastichak village of Masaurhi) की है. अगलगी में घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है. हजारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है. अगलगी में घर में रखे हुए सभी कपड़े, खाने के लिए अनाज, नगदी पैसे के अलावा एक मवेशी की भी जलकर मौत हो गई है. पीड़ित जैन बिंद ने अंचलाधिकारी से मुआवजे की गुहार लगाई है.



ये भी पढ़ें : भागलपुर में लगी भीषण आग, 15 से ज्यादा घर जलकर राख, आग बुझाने में जुटी टीम

रात में लगी आग: बताया जाता है कि गुरुवार की देररात जैन बिंदे के घर में आग लग गई. आग लगने के बाद घर में रखे सामान जलने लगे. घर में उस वक्त सभी सो रहे थे. आग के लपट को देखकर नींद खुली तबतक घर का सारा सामान जल चुका था. परिवार के लोग शोर मचाने लगे. हल्ला सुनकर आसपास पहुंचे और आग को बुझाने में जुटे गये. आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है. लोगों को अंदेशा है कि चूल्हे की चिंगारी से आग लगी है.

"गुरुवार की देर रात सब लोग खाना खा कर सो रहे थे तब अचानक आग लग गई. आग की लपटे उठ रही थी. शोर मचाने पर गांव के लोग पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया था. अब घर में कुछ भी नहीं बचा है. घर में रखा सब सामान जलकर राख हो गया है. इसमें एक मवेशी भी जलने से मौत हो गई है. अंचलाधिकारी से मुआवजे की गुहार लगाई है." -जैन बिंद. समस्तीचक, भगवानगंज

प्रशासन से लगाई गुहार : आग लगी के घटना के बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. घटना में खाने सारा सामान जलकर राख हो गया. पीड़ित परिवार खाने के लिए मोहताज हो गया है. परिवार अंचलाधिकारी से मुआवजे की गुहार लगाई है. प्रशासन ने उसे आश्वासन दिया है.