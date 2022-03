पटना: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद (BJP MP Ravi Shankar Prasad) ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई देश की राजनीति में बदलाव (Change in Indian Politics) आया है. उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के मायने (Meaning of Victory For BJP) समझने होंगे. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं इसके दो-तीन अर्थ समझता हूं लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह ये कि 7 साल से प्रधानमंत्री रहने के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनके प्रति विश्वास आज भी वही है.

4 राज्यों में बीजेपी की जीत के मायने: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 7 साल से प्रधानमंत्री रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके प्रति विश्वास आज भी वही है. जिस तरह से गरीबों के लिए काम किया गया है. अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं, डिजिडल हुआ है, कोरोना में टीके लगे हैं. खाना खिलाया गया है, उससे लोगों को लगा कि पीएम मोदी हमारी चिंता करते हैं. कुछ कमियां होंगी लेकिन यही ठीक भी कर सकते हैं. वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से शासन किया है. लॉ एंड ऑडर को लेकर जिस तरह से सख्ती की, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है. उत्तराखंड में दोबारा जीत. गोवा में जहां जोड़-जोड़कर के बहुमत मिलता था, वहां बहुमत के करीब पहुंते हैं. उधर मणिपुर, जो अलगाव और चरमपंथ का केंद्र हुआ करता था, आज देखिए क्या निर्णायक बहुमत दिया है.

देश की राजनीत में बदलाव: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की राजनीति बहुत बदल रही है. अब देश जाति, समुदाय और संप्रदाय के दबाव से ऊपर उठकर परफॉर्मेंस और गुड गवर्नेंस की ओर जा रहा है. नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वास्तव में देश की राजनीति में बहुत बदलाव आ गया है. जो जाति के नाम पर छोड़कर गए थे, जनता ने इधर से उधर किया है, अधिकांश हार गए. बीजेपी की बड़ी जीत में पिछड़ों और अतिपिछड़ों की बड़ी भागीदारी रही. महिलाएं हमारे साथ आईं.

पीएम मोदी को देख रहा है देश: रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन से पीएम मोदी फंसे हुए बच्चों को सुरक्षित लेकर आए. क्या देश इसे देखता नहीं है. सूरी में फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातकर कहा कि सेफ कॉरिडोर दें. आज सभी बच्चे देश लौट आए और भारत माता की जय बोल रहे हैं. बनारस की बेटी राफेल उड़ाती है, बीएसएफ की बिटिया राजपथ पर मोटरसाईकिल पर करतब करती है तो क्या समझते हैं कि गांव की बेटियां देखती नहीं है.

2022 की जीत से 2024 के लिए ट्रेंड सेट?: बीजेपी सांसद ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को देश की जनता प्रमाणिक आशीर्वाद देगी. ये हिंदुस्तान जग गया है. उन्होंने कहा कि आज जो काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर इतना सुंदर पनपा है, तो क्या दुनिया के हिंदुओं का अच्छा नहीं लगता है. कुछ लोग कैसी-कैसी बातें करते थे, क्या जवाब मिला है. 18 जिलों में बीजेपी ने सारी सीटें जीती हैं. काशी में सभी सीटें जीती हैं और अयोध्या में भी अधिकांश सीटें जीती हैं.

पत्रकारों को भी ट्रेंड समझना चाहिए: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पत्रकारों को भी ये ट्रेंड समझना चाहिए. ये ट्रेंड है आशा का, विश्वास का और सुशासन का. कौन देगा, जनता देखती है. जनता को विश्वास है ये (पीएम मोदी) ही देंगे. क्या ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केसीआर, शरद पवार या अखिलेश यादव या लालू प्रसाद के पुत्र सुशासन देंगे? जनता सब कुछ देखती है. अरविंद केजरीवाल जीत गए तो क्या उनकी नेशनल प्रेजेंस है. इन सभी इलाकों में अधिकांश सीटें बीजेपी जीतेगी. पंजाब में भी लोग बीजेपी को ही लाएगी.

ममता बनर्जी की कवायद पर प्रतिक्रिया: ममता बनर्जी के लाइक माइंडेड दलों के एक मंच पर लाने की कोशिश पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये 'लाइक माइंडेड' कोई आज का शब्द नहीं है. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हटाने और देवेगोड़ा-गुजराल सरकार बनाने और गिराने के लिए साथ आते हैं फिर अलग भी हो जाते हैं. ऐसे ही मनमोहन सरकार बनी और कैसे चली, सबको पता है. उन्होंने कहा कि क्या अखिलेश ममता बनर्जी को पीएम देखना चाहते हैं या ममता शरद पवार को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हैं या केसीआर तेजस्वी को पीएम बनते देखना चाहते हैं? यही देश बदला और लोग इन सब से आगे निकल चुके हैं.

'पीके' के दावे पर बोले बीजेपी सांसद: रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रशांत किशोर के किसी भी दावे पर वे टिपप्णी नहीं करेंगे. उनको अलग-अलग जगह पर नए-नए नेता मिलते हैं और उनके प्रचार करते हैं, काम करते हैं, ये उनका काम है. उन्होंने कहा कि कभी नीतीश कुमार के साथ होते हैं, कभी अलग हो जाते हैं. कभी कांग्रेस के लिए काम करते हैं. मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूं और जनता का मूड जानता हूं, देखिएगा क्या होगा.

बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा: वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि यूपी चुनाव का बिहार की राजनीति पर असर (Effect of UP Elections on Bihar Politics) नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) तब से हमारे साथ हैं, जब चारा घोटाले के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी. वो लगातार हमारे साथ हैं, बीच में कुछ समय के लिए हमसे अलग हुए थे, फिर साथ आए. पीएम मोदी सीएम नीतीश का सम्मान करते हैं. बिहार के विकास के लिए हमलोग काम करेंगे.

'छोटे दल खुद सीखें सबक': वहीं, जेडीयू और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बीजेपी सांसद ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनका सबक उनको सीखने दीजिए, आज की तारीख में इस नतीजे से हमलोग खुश हैं. आपको बताएं कि यूपी में जेडीयू और वीआईपी का खाता नहीं खुला. वहीं मणिपुर में जेडीयू को 6 सीटों पर जीत मिली है.

