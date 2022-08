पटना: राजधानी के निजी अस्पताल के एक डॉक्टर पर महिला दारोगा से दुष्कर्म (Doctor Raped Female Daroga In Patna) करने और अश्लील वीडियो ( Obscene Video Of Female Inspector In Patna) बनाकर दोस्तों के बीच वायरल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर और एक बाउंसर को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों (Patna SSP Manavjit Singh Dhillon) ने कहा कि जब टीम डॉक्टर को गिरफ्तार करने गई थी तो उसपर हमला कर दिया गया.

पटना में डॉक्टर ने महिला दारोगा से किया रेप: एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पटना में ही पदस्थापित एक महिला दारोगा और निजी अस्पताल के डॉक्टर के घरवालों के बीच दोनों के रिश्ते की बात चल रही थी. उसी दौरान डॉक्टर ने महिला दारोगा को एक होटल में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

अश्लील वीडियो बनाकर दोस्तों को किया सर्कुलेट: महिला दारोगा और डॉक्टर की सगाई हो चुकी थी. इसी दौरान डॉक्टर ने एक होटल में महिला दारोगा को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया. साथ ही डॉक्टर ने महिला की अश्लील वीडियो भी बना ली. इसी दौरान महिला दारोगा के घर पहुंचे डॉक्टर ने महिला दारोगा के साथ भी इस हरकत को दोहराने की कोशिश की. महिला दारोगा ने इसका विरोध किया और पूरे मामले की जानकारी अपनी मां को दी. इस मामले की जानकारी मिलते ही महिला दारोगा के परिवार वालों ने थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया.

डॉक्टर को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला: एसएससी बताते हैं कि थाने में मामला दर्ज होते ही पुलिस टीम के साथ डॉक्टर को पकड़ने अस्पताल पहुंची. जब पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित पारस अस्पताल में कार्यरत डॉ शिवम आनंद को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो डॉक्टर ने अस्पताल परिसर में मौजूद बाउंसर और अन्य अस्पताल के कर्मियों के साथ मिलकर शास्त्री नगर थाने की पुलिस पर हमला कर दिया. इस दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया लेकिन पुलिस ने लोगों को तितर बितर किया और आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में अस्पताल परिसर में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले बाउंसर और अस्पताल के अन्य कर्मियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है. जल्दी अस्पताल के बाउंसर और अन्य कर्मियों की पहचान कर उन्हें भी जेल भेजने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. फिलहाल एक बाउंसर को भी गिरफ्तार किया गया है.

"शादी की तारीख तय होने के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने. लड़की वालों ने दहेज भी दे दिया था लेकिन लड़के ने बिना कारण बताए शादी करने से मना कर दिया. समाजिक स्तर से मामले को सुलझाने की कोशिश की गई थी. लड़की वाले अपना दहेज का सामान वापस मांग रहे थे लेकिन लड़के ने बदमाशी करना शुरू कर दिया. उसके पास लड़की की अश्लील वीडियो थी जिसे उसने अपने दोस्तों के बीच सर्कुलेट करना शुरू कर दिया. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमला भी किया गया."- मानवजीत सिंह ढिल्लों, पटना एसएसपी