पटनाः बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध (Crime Against Women) लगातार जारी है. ताजा मामला राजधानी पटना से सटे गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर इलाके का है. यहां एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Death of Women Under Suspicious Condition) का मामला प्रकाश में आया है. महिला के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप (Murder for Dowry in Patna) लगाया है.

मृत महिला की पहचान 25 वर्षीय रेखा देवी के रूप में हुई है. वहीं, रेखा के परिजनों ने उसके पति गोलू को उसकी मौत का जिम्मेदार बताया है. पिछले मार्च में रेखा की शादी गोलू से हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के समय दहेज भी दिया गया था. लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही गोलू रेखा के साथ मारपीट करता था और दहेज की मांग करता था.

मृतक रेखा के परिजनों ने पति गोलू पर पीटकर हत्या का आरोप लगाया है. गोपालपुर थाने की पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

