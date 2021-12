पटनाः बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध (Crime Against Women) लगातार जारी है. ताजा मामला राजधानी पटना से सटे बिहटा का है. बिहटा में दहेज के लिए महिला की हत्या गला दबा कर ( Murder for Dowry in Bihta) कर दी गई. हत्या के बाद ससुराल वाले शव छोड़कर फरार हो गये. पूरा मामला शनिवार शाम का है. सात माह पहले मृत महिला की शादी हुई थी. शादी के समय दहेज में बाइक और कैश दिया गया था. दोबारा बुलेट बाइक और कैश की मांग की जा रही थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्ट के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

दहेज में बुलेट बाइक और पैसा का डिमांड पूरा न करने पर सुसराल वाले ने हत्या कर दी. मिली जानकारी के अनुसार मनेर के रतनटोला गांव निवासी दीपेंद्र कुमार सिंह ने इसी साल एक जून में अपनी बेटी मनीषा देवी (20 वर्षीय) की शादी की थी. शादी कुंजवा गांव निवासी भरत राय के पुत्र मुन्ना कुमार से धूमधाम से हुई थी. शादी के समय तिलक के रूप में एक पैशन बाइक एवं 6 लाख रुपया कैश दिया था.

शनिवार को मनीषा देवी के पिता दीपेंद्र कुमार सिंह को ससुराल गांव के लोगो से पता चला कि मनीषा देवी की मौत हो गई है. सूचना पर महिला के भाई संजय कुमार अपने पिता दीपेंद्र कुमार सिंह के साथ कुंजवा गांव पहुंचे. उसके घर जाने पर देखा कि अंदर बिस्तर पर मनीषा का शव पड़ा हुआ था. इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने तत्काल बिहटा थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.

इधर, घटना के बाद से ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं. साथ ही परिजनों ने बताया कि मुन्ना कुमार का नेवी में नौकरी लगने जा रहा था जिसको लेकर उसका डिमांड और बढ़ने लगा. पैसा नहीं मिलने पर मनीषा के ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या (Manisha Dowry Murder Case) कर दी. वहीं मौत की सूचना मिलने के बाद मृतक महिला के परिजनों में कोहराम मच गया है. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मृतक महिला का भाई संजय कुमार कुमार ने बताया कि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही ससुराल वाले मनीषा को नई बुलेट बाइक और दहेज में और पैसे की मांग करने लगे. इसको लेकर घर में आए दिन लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया. बिहटा थाना अध्यक्ष ऋतुराज सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद कुंजवा गांव पुलिस पहुंची और महिला के परिजनों के साथ शव को कब्जे में लेकर थाना ले आई. थाना अध्यक्ष ऋतुराज सिंह ने आगे बताया कि फिलहाल मनीषा के परिजनों की ओर से लिखित आवेदन नहीं मिला है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा. आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

