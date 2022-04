पटना: राजधानी पटना से सटे दानापुर दियारा के पानापुर पूर्वी घाट पर मंगलवार की रात बालू लदे नाव घाट किनारे डूब गई थी. इस घटना में एक डूब गये वहीं दस लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली. गुरूवार तक डूबे व्यक्ति का शव नहीं मिल पाया (Man Deid After Drowning In Ganga River At Patna) था. घटना के बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को पानी से निकाला. मृतक की पहचान वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाने के जडुआ चिश्ती निवासी जवाहर महतो के 48 वर्षीय पुत्र सत्य नारायण महतो के रूप में किया गया है.

गंगा नदी में नाव डूबने से हादसा: घटना के संबंध में बताया जाता है कि कोइलवर से गंगा नदी से नाव पर बालू लोड कर सभी पहलेजा जा रहे थे. रात होने के कारण नाविकों ने पुरानी पानापुर पूर्वी घाट पर नाव लगाकर सो गए थे. देर रात बालू भरे नाव के नीचे से फट कर गंगा का पानी रिसाव होकर नाव में भर जाने से नाव गंगा नदी में डूब गया. जिससे नाविक सत्य नारायण नाव के साथ डूब गए. वहीं नाव पर सवार दस लोगों तैरकर अपनी जान बचाया. नाविकों ने हल्ला किया तो स्थानीय लोग जुटे और नाव के साथ डूबे नाविक की खोजबीन करने में जुट गए.

एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू: घटना की सूचना मिलने के बाद बुधवार की सुबह से एसडीआरएफ की टीम शव को खोजने में जुट गई थी. शाम को शव बरामद कर लिया गया. सत्य नारायण के गंगा नदी में डूबने की सूचना पर परिजनों घटनास्थल पर पहुंच गए. परिजनों का रो-रोकर बूरा हाल था. घटना की सूचना मिलने के बाद जिला पार्षद सदस्य संजू देवी के प्रतिनिधि और भाजपा युवा नेता रंजीत कुमार पहुंच कर मृतक के परिजनों को सांत्वना दिया. दानापुर अंचलाधिकारी अमृत राज बंधु ने बताया कि काफी प्रयास के बाद शव को बरामद कर लिया गया है. वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.

