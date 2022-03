पटना: राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार दिवस (Bihar Divas Program in Patna) का आयोजन चल रहा है. इसके कारण गांधी मैदान में खासी रौनक देखने को मिल रही है. शाम होते ही ऐतिहासिक गांधी मैदान दूधिया रोशनी से जगमगा जाता है. वहीं लोगों की चहल-पहल भी काफी देखने को मिल रही है. गांधी मैदान का इतिहास बड़ी-बड़ी रैलियों से रहा है लेकिन लगभग 3 साल के बाद बिहार दिवस के मौके पर इस तरीके का भव्य आयोजन किया गया है. जिससे बिहारवासी काफी खुश और उत्साहित हैं. वहीं तरह तरह के व्यंजनों के स्टॉल (Cuisine fair at patna Gandhi Maidan on bihar divas) में लोगों की भीड़ दिख रही है.

गांधी मैदान में प्रदर्शनी: बिहार दिवस के मौके पर गांधी मैदान में कई विभागों के द्वारा तरह-तरह प्रदर्शनी लगायी गयी है. इन प्रदर्शनियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन मेला काउंटर लगाया गया है. जहां शाम होते ही राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों से पहुंचे लोग अलग-अलग काउंटर पर व्यंजन का लुफ्त उठाने पहुंचे. बिहार के सभी अन्य जिलों के लजीज जायका का स्वाद इस बिहार दिवस के मौके पर गांधी मैदान में परोसा जा रहा है.

लजीज व्यंजन बने आकर्षण का केंद्र: इन व्यंजनों में प्रमुख रूप से लिट्टी चोखा, डोसा, टिक्की चाट समोसा चाट, गोलगप्पा,बादाम चुरा घुझनी, मक्के की रोटी ,साग, तरह-तरह के लजीज व्यंजन का लुफ्त लोग अपने परिजनों के साथ उठा रहे हैं. लोग अपने पसंद के अनुसार स्टॉल में जाकर व्यंजनों के स्वाद का आनंद लेते दिखे. तरह-तरह की मिठाई का काउंटर भी लगाया गया है. जहां लोग अपने परिवार बच्चों के संग पहुंचकर घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और तरह-तरह के व्यंजनों का लुफ्त भी उठा रहे हैं.

लोगों ने कहा : व्यंजन का लुफ्त उठा रहे रानू सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि कोरोना संक्रमण काल के बाद इस तरह का आयोजन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है जो काबिले तारीफ है. इसमें बिहार की पहचान से सभी अवगत हो रहे हैं और बिहार के व्यंजनों का लुफ्त भी उठा रहे हैं. बहुत कुछ प्रदर्शनी से लोगों को जानने का भी मौका मिल रहा है. उन्होंने बताया कि 22 मार्च को कुछ व्यंजनों का लुफ्त उठाए थे. कुछ व्यंजन का लुफ्त उठाने दोबारा आए हैं.

बिहार दिवस 2022: बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने 22 मार्च यानि मंगलवार को गांधी मैदान में बिहार दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया. बिहार में इस बार 3 सालों के बाद बिहार दिवस का आयोजन किया गया है, जो तीन दिनों तक चरेगा. इससे पहले 2018 में बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था. वहीं, 2020 में कोरोना की शुरूआत हो गई थी, इस वजह से आयोजन नहीं हो पाया था. 2021 में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर थी. लेकिन इस बार आयोजन का जिम्मा शिक्षा विभाग को दिया गया. जिसकी देख रेख में बड़े पैमाने पर बिहार दिवस मनाया जा रहा है. बिहार दिवस में इस बार का थीम जल जीवन हरियाली है. तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पुस्तक मेला, ड्रोन शो समेत कई तरह के कार्यक्रम होंगे. वहीं, 24 मार्च शाम साढ़े 5 बजे प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान कार्यक्रम का समापन करेंगे.

