पटना: राजधानी पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र के परेव गांव निवासी भोला चौधरी से अज्ञात अपराधियों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए 10 लाख की रंगदारी (10 lakh extortion from truck owner in Patna) मांगी. रंगदारी नहीं मिलने पर बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए भोला चौधरी के घर पर गोलीबारी (Miscreants fired not getting extortion in Patna) की. इस घटना से पीड़ित का परिवार दहशत में है. गोलीबार किये जाने की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गयी. पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस भी बरामद किया है. वहीं, पीड़ित ने बिहटा थाने में रंगदारी मांगने और गोलीबारी करने को लेकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है.

ये भी पढ़ें- बेतिया में बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी से फोन कर मांगी 20 लाख की रंगदारी





हथियारबंद अपराधियों ने की फायरिंग: पीड़ित भोला चौधरी ने बताया कि रविवार को अपराह्न में मेरे व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से कॉल आयी. जिसमें कहा गया कि तुम बहुत कमा रहे हो, हमें 10 लाख की रंगदारी दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा. इसके बाद लगभग तीन बजे दो मोटरसाइकिल पर सवार पांच की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने घर करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की. घर के पास खड़ी बाइक पर गोलीबारी कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. अपराधियों ने जाते-जाते दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की.

पीड़ित परेव निवासी भोला चौधरी के तरफ से लिखित आवेदन मिला है. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर खोखा बरामद किया है. फिलहाल बाइक सवार अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है. -ऋतुराज सिंह, थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें- खगड़िया में मंटू यादव से रंगदारी मामला: फायरिंग का CCTV फुटेज वायरल, पुलिस ने तेज की छापेमारी

व्हाट्सएप कॉल के जरिए 10 लाख की मांगी गई रंगदारी: इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि कोईलवर के नजदीक बिहटा थाना क्षेत्र के परेव गांव में एक युवक से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है. जिसके एवज में अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की है. जांच के क्रम में प्रथम दृष्टया पता चला है कि भोला चौधरी आईपीएल में सट्टेबाजी का कार्य करता है. उसने सट्टेबाजी में काफी रुपए जीते हैं. अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. जिस नंबर से कॉल की गयी है, उसको ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP