पटना: राजधानी (Crime In Patna) पटना के बोरिंग रोड में बेखौफ अपराधियों ने गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स गली मोड़ स्थित मो वसीम मॉड फैशन एंड बुटीक नाम की दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है. अपराधियों ने तोड़फोड़ के (Beat Female Staff Of Shop In Patna) दौरान रॉड से मारकर महिला स्टाफ का सिर फोड़ दिया और दुकान में मौजूद अन्य लोगों को भी मारपीट कर घायल कर दिया है.

घटना की जानकारी देते हुए दुकान मालिक मोहम्मद वसीम ने बताया कि शनिवार देर रात दुकान बंद करने के कुछ देर पहले दुकान में चल रहे हिसाब किताब और दुकान में मौजूद स्टाफ को कुछ पेमेंट देने की बात चल ही रही थी. इसी दौरान दुकान में घुसे दो से तीन की संख्या में असामाजिक तत्वों ने उनके दुकान के अंदर से लेकर बाहर तक तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और अपराधियों ने दुकान में बैठे कुछ ग्राहकों के साथ-साथ बुटीक की एक महिला स्टाफ का सिर लोहे की रॉड से मार कर फोड़ दिया.

फिलहाल पूरे मामले में दुकान मालिक ने पुलिस को जानकारी दी है कि उसकी दुकान पिछले 19 साल से इसी जगह पर मौजूद है. और आज तक किसी प्रकार की कोई घटना उसके दुकान में नहीं हुई थी. लेकिन शनिवार की रात अचानक दुकान में अपराधियों ने घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया है.

घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर दुकान में घुसे अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है.

