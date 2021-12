पटना: राजधानी पटना से (Crime in Patna) इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. चंद पैसों के खातिर बेटे ने मां की लाठी-डंडों से पीटकर (Beaten to Death with Sticks in Patna) हत्या कर दी. इस घटना को सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, आनन-फानन में हत्या की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें- राज्यपाल और सीएम ने लोगों को दी क्रिसमस की बधाई

मिली जानकारी के अनुसार पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के मानसिंग पुर इलाके में एक कलियुगी पुत्र ने चंद पैसों के खातिर अपनी मां की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही गौरीचक थाना प्रभारी लालमुनि दुबे ने आरोपी पुत्र को गिरप्तार कर लिया. मृतका की पहचान 60 वर्षीय नुनावती देवी के रूप में हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें- पटना के महावीर मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश पर लगी रोक

ये भी पढ़ें- पुलिस ने भी माना नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या में नक्सलियों का हाथ, जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP