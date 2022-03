पटना: राजधानी पटना में मंगलवार रात आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी(Firing In Patna) की घटना सामने आयी है. राजीव नगर थाना के रोड नंबर 24 में चचेरे भाई ने ही अपने भाई और भतीजी को गोली मारकर (Father And Daughter Shot In Patna) घायल कर दिया है. दोनों के पैर में गोली लगने की वजह से जान बच गई. फिलहाल दोनों का पाटलिपुत्रा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया.

ये भी पढ़ें- आम के बगीचे में जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे 3 दोस्त, किसी बात को लेकर बढ़ा विवाद... मार दी गोली

राजीव नगर इलाके में गोलीबारी: घटना की सूचना मिलने पर आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रिंटू और उसकी बेटी को पाटलिपुत्रा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल डॉक्टरों ने दोनों को खतरे से बाहर बताया है. घायल युवक रिंटू यादव पेशे से वाहन चालक है. रिंटू यादव की पत्नी सोनी देवी ने बताया कि रिंटू को उसके अपने ही चचेरे भाई ने गोली मार दिया. अचानक घर में घुसकर विपुल और उसके कुछ साथियों ने मकान के थर्ड फ्लोर पर चढ़कर गोलाबारी शुरू कर दी. जिसमें उसके पति और बेटी को गोली लग गई. हालांकि, रिंटू को अपने ही चाचा के बेटे ने क्यों गोली मारी इसकी जानकारी रिंटू की पत्नी देने से बच रही हैं.

राजीव नगर इलाके में गोलीबारी

पटना में घरेलू विवाद में बाप-बेटी को मारी गोली: बता दें कि चारपोखरी भोजपुर के रहने वाले रिंटू पिछले सात-आठ साल से राजीव नगर इलाके में रह रहे हैं. वहीं मंगलवार की रात सोने की तैयारी में जुटे रिंटू और उसकी बेटी आकांक्षा को घर में उसके चचेरे भाई विपुल ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर गोली मार दी. इस मामले में टाउन डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि आपसी पारिवारिक विवाद के कारण रिंटू के भाई विपुल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है. उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- जहानाबाद में संपत्ति विवाद में महिला की हत्या, जांच में जुटी पुलिस



पटना में बढ़ा क्राइम का ग्राफ: वहीं, राजधानी पटना में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. सोमवार की रात को भी जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पोस्टल पार्क इलाके में भी अपराधियों ने एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर दी थी. जिसके बाद मंगलवार रात एक बार फिर राजीव नगर इलाके में आपसी विवाद को लेकर बाप-बेटी को गोली मारने का मामला सामने आया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP