Iपटना: बिहार में कोरोना (Corona Cases In Bihar) ने एक बार फिर पांव पसारना शुरू कर दिया है. बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में उछाल देखने को मिल रहा है. पटना समेत कुछ जिलों में संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी (Number Of Corona Cases In Patna) देखी जा रही है. ऐसे में बिहार सरकार की भी चिंता बढ़ गयी है.

गया जिले में कोरोना के 9 सक्रिय मरीज है. वहीं पटना में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है. मुंगेर जिले में भी अचानक संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल आने से सरकार की चिंता बढ़ गई है. नए वेरिएंट के खतरों के बीच बिहार में संक्रमितों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है.

विगत 24 घंटे में 28 सक्रिय मरीज बिहार में मिले हैं. जबकि 11 मरीज 24 घंटे में स्वस्थ हुए हैं. राज्य के अंदर 98 सक्रिय मरीज हैं. राहत की खबर यह है कि राज्य के अंदर अब तक नए वेरिएंट ओमीक्रोन की सूचना नहीं है. लेकिन खतरा बरकरार है. फिलहाल बिहार के 21 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं. वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 24 घंटे में बिहार में 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं. इसके साथ ही बिहार में अब तक 7,14,263 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. रिकवरी रेट 98.32 प्रतिशत है. राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 98 है.

बता दें कि बीते रविवार को पटना एम्स में पिछले 9 दिनों से भर्ती कोरोना संक्रमित 53 साल की सुषमा देवी आखिरकार कोरोना से जंग हार गई. पटना के खगौल के सरारी के पास अग्रणी होम्स के अपार्टमेंट में रहने वाली महिला सुषमा देवी को पटना एम्स में इसी महीने 17 तारीख को भर्ती कराया गया था. सुषमा देवी के मौत के बाद लोगों में कोरोना को लेकर औप भी ज्यादा दहशत व्याप्त हो गया है.

