पटनाः बढ़ती मंहगाई को लेकर कांग्रेस देश भर में लोगों के बीच जनजागरण अभियान (Congress Jan Jagran Abhiyan On Inflation) चला रही है. बिहार में भी पंचायत चुनाव खत्म हो गया है. अब यहां भी कांग्रेस जनजागरण अभियान चलाएगी. इसकी जानकारी देते हुए प्रवक्ता राजेश राठौड़ (Rajesh Rathod On Inflation In Bihar) ने कहा कि देश में मंहगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार इसको रोकने का कोई उपाय नहीं कर रही है.



'हमलोग पूरे बिहार में लोगों के बीच जाकर ये बताएंगे कि किस तरह केंद्र और राज्य सरकार पूंजीपतियों के झांसे में आकर मंहगाई को नियंत्रित नहीं कर रही है. घर-घर जाकर कांग्रेस के नेता जनता को इन बातों को समझाएंगे. ये अभियान गांव तक चलाया जाएगा. पंचायत चुनाव के कारण इस अभियान में दिक्कत हुई थी. लेकिन अब कांग्रेस के नेता अपने जिले में इस कार्यक्रम की शुरूआत कर चुके हैं'- राजेश राठौड़, प्रवक्ता कांग्रेस



वहीं, कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ के बयान पर बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार गरीबों और महिलाओं के साथ-साथ आम जनता के लाभ के लिए कई योजनाएं चला रही है. जिससे गरीब किसान और महिलाओं को लगातार लाभ पहुंच रहा है. कांग्रेस को शायद इन योजनाओं का पता नहीं है. यही कारण की कांग्रेस के नेता कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं. सच्चाई यही है कि केंद्र सरकार जो योजना चला रही है उससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है. जनता भी इस तरह की योजना का खुलकर समर्थन कर रही है.

'महंगाई को लेकर जो बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वह गलत है. फिलहाल जो हालात हैं उसमें करोड़ों लोगों को कोरोना के बाद सरकार ने फ्री में अनाज दिया है. किसान सम्मान योजना पीएम मोदी सरकार ने शुरू की है. साथ ही करोड़ों महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिया गया है. कई ऐसी योजना है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंच रहा है. कांग्रेस जो अनर्गल बयानबाजी कर रही है, वह गलत है. निश्चित तौर पर जिस तरह की राजनीति देश में कांग्रेस कर रही है. फिर से जनता कांग्रेस को हाशिए पर लाकर छोड़ेगी'. प्रेम रंजन पटेल, बीजेपी प्रवक्ता



