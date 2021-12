पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम लोगों की समस्या जनता दरबार (Complaint Of Electricity Department In Janata Darbar ) में सुन रहे हैं. लोग एक से बढ़कर एक समस्या लेकर पहुंच रहे हैं. सीएम भी फरियादियों की बात सुन दंग रह जा रहे हैं. अपनी शिकायत लेकर सिवान से आए एक युवक ने सीएम (Janta Darbar In Patna) को बताया कि 'जान जोखिम में डालकर पूरा परिवार रहने को विवश है, सर प्लीज कुछ कीजिए.'

यह भी पढ़ें- जनता दरबार में चढ़ा नीतीश का पारा, फरियादी को कहा- प्रवचन काहे दे रहे हैं..काम बताइये

सिवान से आए फरियादी ने सीएम के सामने बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही (Negligence Of Electricity Department In Siwan) उजागर की. उसने बताया कि, 'सर मेरे घर के ऊपर से ग्यारह हजार वोल्ट का तार जा रहा है,लेकिन हटाने के लिए 1 लाख घूस की मांग की जाती है.'

नीतीश कुमार का जनता दरबार

ये भी पढ़ें- CM ने शिक्षा मंत्री को लगाया फोन, कहा- 'बेगूसराय से एक ही तरह के मामले आए हैं.. तुरंत देखिये'

फरियादी की फरियाद सुनने के बाद सीएम ने तुरंत संबंधित विभाग को फोन लगाया और कहा कि, सिवान से आया युवक बता रहा है कि, 'उसके घर के ऊपर से ग्यारह हजार वोल्ट का तार जा रहा है. तार हटाने के लिए पैसा मांगता है, ये ठीक नहीं है.'

"सर मेरे घर के ऊपर से ग्यारह हजार वोल्ट का तार जा रहा है. हटाने के लिए कहने पर कहा जाता है कि, पैसा दो तब तार हटेगा. 1 लाख रूपये की मांग की जा रही है."- सिवान से आए फरियादी

इसे भी पढ़ें-बीच जनता दरबार में CM नीतीश ने अधिकारियों की लगाई क्लास, कहा- 'काफी केस आ रहे हैं.. देख लीजिए'

"सिवान से युवक आया है. बता रहा है कि, ग्यारह हजार वोल्ट का तार घर के ऊपर से जा रहा है. पैसा मांगा जा रहा है. किसी के घर के ऊपर से ग्यारह हजार वोल्ट का तार जाना ठीक नहीं साहब. प्रोपर तरीके से देख लीजिए."- नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सन रहे हैं. मुख्यमंत्री ऊर्जा, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जलवायु परिवर्तन विभाग की शिकायतें सुन रहे हैं.

ये भी पढ़ें- आज अधिकारियों पर काफी गरम दिखे CM नीतीश, जनता दरबार में कई बार लगा दी क्लास

मुख्यमंत्री ने 5 साल बाद फिर से जनता दरबार का कार्यक्रम शुरू किया है. मुख्यमंत्री ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू की खराब परफॉर्मेंस के बाद फिर से जनता दरबार लगाने की घोषणा की थी. कोरोना महामारी के कारण जनता दरबार पहले शुरू नहीं हो पाया था. इसे http://cm.bihar.gov.in/live , https://www.facebook.com/iprdbihar , https://twitter.com/IPRD_Bihar और https://www.youtube.com/iprdbihar पर लाइव देखा जा सकता है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP