पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना में तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण (Inauguration Of JP Ganga Path In Patna) किया. जिसमें 3,831 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले जेपी गंगा पथ (JP Ganga Path in Patna) (दीघा से पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तक), 08.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अटल पथ फेज-2 और 23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रेलवे ऊपरी पुल के मीठापुर छोर शामिल है.

पुल के एक हिस्सा का निर्माण पूरा: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जेपी गंगा पुल के एक हिस्से का उद्घाटन हो रहा है. इसको लेकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. जेपी के जन्मदिवस पर वर्ष 2013 के 11 अक्टूबर को इस काम की शुरुआत की गयी थी. पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अनेक तरीके से प्रयास किये. जेपी गंगा पथ फेज-1 की दूरी (दीघा से दीदारगंज ) 20.5 किलोमीटर है, जिसका एक हिस्सा बनकर तैयार हुआ है. पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि जेपी गंगा पथ फेज-1 के शेष हिस्से का निर्माण कार्य अगले साल के अंत तक यानी वर्ष 2024 के शुरूआत तक पूरा हो जाएगा.

अटल पथ से लोगों को सहूलियत: मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत में ही हमने कहा था कि इसका नामकरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर किया जाएगा. इस तरह से इसका जेपी गंगा पथ नामकरण किया गया. पुल का बहुत ही अच्छे ढंग से काम हो रहा है. अटल पथ फेज-2 का भी आज लोकार्पण हो चुका है. अटल पथ का नामकरण अटल बिहार बाजपेयी जी के नाम पर किया गया है, वहाँ पहले रेलखण्ड था उस रास्ते में पहले जो ट्रेन चल रही थी. उस पर कोई ट्रेवल नहीं करता था केंद्र सरकार से बात करके काफी कोशिश करने के बाद यहाँ अटल पथ का निर्माण कराया गया. अब अटल पथ कितना सुंदर लगता है लोगों को भी काफी फायदा है, सहलियत मिल रही है.

जेपी पुल को अटल पथ से जोड़ा: उन्होंने कहा कि अब अटल पथ को जेपी गंगा पथ से भी जोड़ दिया गया है. गांधी मैदान एवं पीएमसीएच तक अब लोग काफी कम समय में पहुंच सकेंगे. जेपी गंगा पथ से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी. मेरी इच्छा है कि शेष काम तेजी से पूर्ण हो. जेपी गंगा पथ बनने से कितना सुंदर दृश्य बन गया है. आसपास के लोगों में काफी खुशी है. पर्यटन का विकास होगा तो लोग यहां बाहर से आएंगे. इससे बहुत सुविधाएं बढ़ गई है. अब नदी के किनारे कितना सुंदर देखने में लग रहा है.

आम जनता को काफी सहूलियत: मुख्यमंत्री ने कहा कि मीठापुर आरओबी के काम में काफी दिनों से हमलोग लगे हुए थे, जो रुका हुआ था वो भी अब पूर्ण हो गया है. अटल पथ का भी विस्तार हो गया है. जेपी गंगा पथ का जो बचा हुआ हिस्सा है, उसे पूरा किया जाएगा. इसके बाद हमलोग दोनों तरफ इसका विस्तार करेंगे. इसके बन जाने से काफी सहुलियत होगी. इस काम में 9 साल से लगे हुए हैं. जब एक फेज बनकर तैयार हो जाएगा तो दूसरे फेज का काम शुरू किया जाएगा. मुझे खुशी है कि एक से डेढ़ साल के अंदर जेपी गंगा पथ फेज-1 बनकर तैयार हो जाएगा. इसकी लागत 3.831 करोड़ रूपये है. यह बढ़ भी सकता है. हमलोग दूसरा फेज बनाने का मन भी बना चुके है.

गरीब होने के बावजूद विकास कार्य:उन्होंने कहा कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, ये सब जब बनकर तैयार हो जाएगा तो नई पीढ़ी के लोग ढाई हजार साल पुराने इतिहास को भी याद कर सकेंगे. पुराने इतिहास को ध्यान में रखते हुए भी हमलोग काम कर रहे है. जरूरत पड़ी तो खुदाई भी करायेंगे ताकि पुराने इतिहास से लोग अवगत हो सकें. पटना की अपनी खासियत है कि बिहार एक गरीब राज्य होने के बावजूद विकास के हर काम किये जा रहे हैं. बिहार को विकसित बनाने के लिए हमलोग हरसंभव कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि देश के विकास में बिहार का अहम योगदान हो. जेपी गंगा पथ का जब हमलोग दूसरा फेज बना देंगे तो दक्षिण हो या उत्तर हर तरफ जाने में लोगों को सहूलियत होगी.

PMCH बनेगा बड़ा अस्पताल: सीएम ने कहा कि पीएमसीएच को इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि देश में इतना बड़ा अस्पताल कहीं नहीं है. इसके बन जाने से किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी. लोग आसानी से इलाज करा सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगा पथ के निर्माण से लोग काफी प्रसन्न है, यह आप ही लोगों का है, इसलिए इसे हर हाल में सुरक्षित रखियेगा. कोई तोड़फोड़ न करे इसका ध्यान रखिएगा. इस इलाके का विकास होगा तो आपके इलाके का महत्व काफी बढ़ जाएगा. विकास का काम करने के लिए हमलोग सदैव प्रयत्नशील है. इस मौके कार्यक्रम को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक संजीव चौरसिया सहित अन्य ने भी संबोधित किया.