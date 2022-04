पटना: राजधानी पटना (boat capsized in ganga river in patna) से सटे मनेर थाना क्षेत्र में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ है. गंगा नदी में नाव डूब (boat accident in bihar) जाने से तीन युवक लापता हो गए हैं. छोटी नाव से सभी चारा लाने जा रहे थे. इसी दौरान नदी की तेज धारा में नाव डूब गई. घटना से अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है. डूबे युवकों की तलाश जारी है. घटना की जानकारी प्रशासन को मिलते ही मौके पर मनेर अचंलाधिकारी, थानाध्यक्ष अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचे हैं.

गंगा नदी में डूबी नाव: मिली जानकारी के अनुसार मनेर थानाक्षेत्र के ब्रह्मचारी निवासी सत्येंद्र सिंह का 20 वर्षीय पुत्र अमित कुमार व राजू राय का पुत्र 18 वर्षीय कौशल कुमार, एक अन्य युवक के साथ छोटी नाव (डेंगी) से गंगा नदी पार कर चारा लाने जा रहा था. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सभी गेहूं की कटनी करने जा रहे थे. इसी दौरान नदी के बीच में तेज बहाव के कारण उनकी नाव डगमगा गई, वे सभी डूब गए.

नाव में सवार तीन मजदूर लापता: तीनों युवकों को डूबता देख कुछ लोगों ने शोर मचाया. तब घटना का पता चला. डूबे दो युवकों को लोगों ने पहचान लिया है ले‍किन तीसरा युवक कौन है इसका पता नहीं चल सका है. सूचना मिलते ही मनेर अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए तीनों युवकों की तलाश की जा रही है.

गोताखोर कर रहे मजदूरों की तलाश: इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद वरीय अधिकारी की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ब्रह्मचारी गांव पहुंचकर गंगा नदी में लापता तीनों मजदूरों की तलाश में जुट गई है. एसडीआरएफ के अधिकारी ने बताया कि हेड क्वार्टर से सूचना मिली कि मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी गांव के गंगा नदी में छोटी नाव पलटने से 3 मजदूर लापता हो गए हैं. सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ के गोताखोरों ने मौके पर काफी खोजबीन किया लेकिन अभी तक तीनों मजदूरों का पता नहीं चल सका है. फिलहाल एसडीआरएफ के गोताखोर तीनों की तलाश कर रहे हैं.

लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश: इधर घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गंगा पार हमारी खेती होती है. नाव के जरिए ही गंगा पार किया जाता है. आए दिन इस तरह की घटना होती रहती हैं. लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है. वहीं इस संबंध में मनेर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी गांव के पास गंगा नदी में नाव डूबने की सूचना मिली, जिसमें तीन मजदूर सवार थे. अभी सभी लापता हैं. फिलहाल स्थानीय प्रशासन एवं गोताखोवर के द्वारा लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है.

