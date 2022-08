पटना: बीजेपी के नेता लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर हमला कर रहे हैं. अब गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर (World Famous Vishnupad Temple in Gaya) में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के प्रवेश (Mohammad Israel Mansoori Entry Into Vishnupad Temple) को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (Sanjay Jaiswal On CM Nitish ) ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि क्या नीतीश मक्का मदीना में प्रवेश करने की हिम्मत रखते हैं.

बोले संजय जायसवाल- 'क्या सीएम मक्का मदीना में प्रवेश करेंगे': बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि विष्णुपद मन्दिर (vishnupad temple controversy) में जानबूझकर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को प्रवेश करवाया है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. हिन्दुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा काम किया है जो कि उचित नहीं है. मुख्यमंत्री जी को इसके लिए राज्य के लोगों से माफी मांगनी चाहिए.

"देश में सभी धर्मों का अपना-अपना तौर तरीका है. सब अपने तरह से पूजा करते हैं. क्या नीतीश कुमार मक्का मदीना में प्रवेश करने की हिम्मत रखते हैं? क्या वो जामा मस्जिद में प्रवेश करेंगे? अगर इस मामले पर मुख्यमंत्री ने बिहार की जनता से माफी नही मांगी तो बीजेपी पूरे देश मे इसका विरोध करेगी. आगामी सत्र में भी मुख्यमंत्री का भाजपा विधायक विरोध करेंगे."- संजय जायसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

'जानबूझकर सीएम नीतीश ने किया ऐसा काम': संजय जायसवाल ने कहा कि हर धर्म के कुछ नियम होते हैं. मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है वैसे ही गया में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है. सदियों से चली आ रही इस परंपरा को सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ा है. नीतीश कुमार को भी इसके बारे में पता था लेकिन जानबूझकर उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने लिए मुस्लिम मंत्री इसराइल मंसूरी को मंदिर में प्रवेश कराया.

"बिहार का नाश कर दिए अब हिंदू धर्म के नाश में लगे हैं": वहीं बीजेपी नेता सह पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का नाश कर ही दिए हैं. अब हिन्दू धर्म का नाश करने में लग गए हैं. विष्णुपद मंदिर में सदियों से हिन्दू को छोड़कर कोई नहीं जाता था. नीतीश कुमार ने जानबूझकर ऐसा काम उन्होंने किया है.

जदयू के जो लोग कहते हैं कि विष्णु सभी का भगवान हैं उन्हें कहिए कि वो मुस्लिम या ईसाई को कहे कि वो अपने घरों मे विष्णु भगवान की पूजा करें, जो वो नहीं करेंगे. हिन्दूओं की भावना को आहत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा किया है. मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री हिन्दू धर्म को नाश कर देना चाहते हैं.- नीरज कुमार बबलू, पूर्व मंत्री, बिहार

क्या है पूरा मामला?: गया में आगामी 9 सितंबर से 25 सितंबर तक विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का आयोजन होने जा रहा है. इसी सिलसिले में सीएम नीतीश कुमार सोमवार को गया पहुंचे थे. जहां पितृपक्ष मेला की तैयारियों का जायजा लिया और विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना भी की. इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सह गया जिला के प्रभारी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी गर्भगृह में मौजूद थे. गयाजी के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर मुख्य द्वार पर 'अहिंदू प्रवेश वर्जित' लिखा हुआ है. इसके बावजूद मंत्री अंदर चले गए. जिस पर अब बवाल शुरू हो गया है.

विष्णुपद मंदिर पर क्यों मचा है बवालः विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के मुख्य द्वार पर अहिंदू प्रवेश वर्जित लिखा हुआ है, जिसका पालन करने की परंपरा रही है लेकिन सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी गर्भगृह तक चले गए थे. जिस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है. इस बीच विष्णुपद मंदिर प्रबंध कारिणी समिति ने भी इसे बड़ी चूक मानी है. समिति के अध्यक्ष शंभू लाल बिठ्‌ठल ने कहा कि हमें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री के साथ एक मुस्लिम मंत्री भी हैं. विट्ठल ने कहा कि मंत्री को इसे सौभाग्य बताने के बजाए क्षमा मांगनी चाहिए. यह घोर गलत हुआ है. हमलोग मस्जिद में नहीं जाते हैं. फिर वह हमारे पौराणिक परंपरा वाले मंदिर में कैसे प्रवेश कर गए, जहां बड़े-बड़े बोर्ड में लिखे हुए हैं अहिंदू प्रवेश निषेध.