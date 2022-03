पटना: बिहार विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र (bihar budget 2022) पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब भी दिया. बजट पास कराने के दौरान कटौती प्रस्ताव को लेकर विपक्ष वोटिंग कराने पर अड़ गया. विधानसभा अध्यक्ष को वोटिंग कराना पड़ा. सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को खड़ा कर विधानसभा अध्यक्ष ने गिनती करवाई और उसमें सत्ता पक्ष के 113 के मुकाबले 60 वोट विपक्ष को आया. वोटिंग कराने के मामले पर बीजेपी विधायक पवन जायसवाल (Pawan Jaiswal on voting in bihar assembly) ने कहा विपक्ष के सदस्य आज फुर्सत में थे, कोई काम नहीं था. इसलिए 60 वोट रहने के बाद भी 113 संख्या बल से मुकाबला करने की कोशिश की.

बोले बीजेपी विधायक- विपक्ष को है हारने की आदत: बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि विपक्ष को हारने की हर बार आदत है. आज भी इन्हें हार मिली है. पवन जायसवाल ने कहा कि विजेंद्र यादव ने बहुत ही बढ़िया ढंग से गृह विभाग के बजट पर अपनी बात रखी और सदन का माहौल भी अच्छा था. लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने परीक्षण करने की कोशिश की. प्रस्ताव को चार बार ध्वनि मत से पास किया गया. बाद में राजद समेत विपक्ष ने प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग की. बड़ी बात यह थी कि इस दौरान न सीएम नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे, न ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव. विपक्ष का प्रस्ताव गिरने के बाद गृह विभाग का बजट अनुदान प्रस्ताव स्वीकृत हो गया.

"विपक्ष के लोग आज फुर्सत में थे. उनके पास कोई काम नहीं था इसलिए अनावश्यक समय की बर्बादी इन्होंने की. विपक्ष को पता था कि 60 की संख्या में हैं और 113 वालों से वोटिंग करा रहे हैं. सदन का माहौल अच्छा था तो विपक्ष के लोगों को लगा कि परीक्षण करे. उनको तो हारने का अनुभव रहा ही है. थर्मामीटर में चेक करते रहते हैं कि क्या स्थिति है. फिर चेक किए हैं और कुछ नहीं."- पवन जायसवाल, बीजेपी विधायक

जातीय जनगणना पर हंगामा: इससे पहले बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना (uproar in bihar assembly over caste census) को लेकर आरजेडी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. असल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का अल्प सूचित प्रश्न जातीय जनगणना (caste census in bihar) से संबंधित था. लेकिन अल्प सूचित प्रश्न का समय समाप्त होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष आगे बढ़ गए. जातीय जनगणना से संबंधित तेजस्वी यादव के प्रश्न का जवाब नहीं होने पर आरजेडी के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और वेल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे.

आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय की मांग पर भी हुई नारेबाजी: सदन की कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को सीपीआईएमएल के विधायकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. राजधानी पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं की ओर से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उसी को लेकर माले के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. आंगनबाड़ी सेविकाओं के समर्थन में माले के सदस्यों ने विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर भी अपनी बात रखी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. माले के सदस्यों ने कहा कि बजट सत्र के दौरान हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर गरीबों की आवाज उठाते रहे हैं.

