पटना: बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल (BJP MLA Hari Bhushan Thakur Bachaul ) ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि आज भले ही तेजस्वी यादव सत्ता पाकर पीएम मोदी की नीतियों का विरोध कर लें लेकिन एक दिन वो ही नहीं, सभी को उसका समर्थन करना पड़ेगा. उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि-'बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मिलने गए थे?' ये बात जग जाहिर है.

"नरेंद्र मोदी की योजनाओं का समर्थन पूरा भारत कर रहा है. संसद में बीजेपी के 303 सांसद हैं. नरेंद्र मोदी से चोरी छिपे तेजस्वी क्यों मिले थे. नित्यानंद राय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने गए थे तेजस्वी. तब वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे. क्या वो इसका जवाब देंगे?"- हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी विधायक

तेजस्वी पर हरिभूषण ठाकुर का प्रहार: हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए हुए थे. वो क्यों नहीं बताते कि उस वक्त उनका क्या मकसद था? क्या वो इसका जवाब देंगे? चोरी छिपे पीएम से मिलने जाते हैं और दिखाने के लिए विरोध करते हैं.

जब बचौल ने दी तेजस्वी को सलाह : बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने अपने बयान की सच्चाई का दावा किया. उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह के तौर पर कहा कि वो जल्दी से सीएम बन जाएं. क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी. उस वक्त तेजस्वी यादव कहीं के नहीं रहेंगे. इसलिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जल्दी से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाना चाहिए.

क्या है नीतीश का अधूरा काम? : नीतीश जी ने जो वादे महागठबंधन बनने के वक्त किये थे उसको पूरा करवाकर खुद मंत्री बन जाएं. गौरतलब है कि सीएम नीतीश बगहा के दरुआबारी गांव से समाधान यात्रा (Nitish Samadhan Yatra) का आगाज कर चुके हैं. जल्द ही वो बजट सत्र के बाद देश यात्रा (Nitish on will go on country tour) पर भी जाने वाले हैं. कुछ अधूरे काम को पूरा करने का संदेश दे रहे नीतीश किस ओर इशारा कर रहे हैं. ये देखना दिलचस्प होगा. फिलहाल, विपक्षियों के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर हैं.