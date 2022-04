पटना: बिहार के भोजपुर में 23 अप्रैल का दिन जगदीशपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा. वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव (Babu Kunwar Singh Vijyotsav) कार्यक्रम के मौके पर एक साथ 77900 राष्ट्रीय ध्वज (77900 Tricolor Hoisted Together In bhojpur) फहराए गए थे. कार्यक्रम में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) शामिल हुए थे. इस प्रकार से इस साथ करीब 57 हजार पाकिस्तानी झंडा लहराने का विश्व रिकॉर्ड टूट गया. अब आरजेडी ने भाजपा के विजयोत्सव पर सवाल खड़े (RJD raised questions on BJP Vijayotsav) किए हैं.

वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रही है भाजपा: राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी (RJD spokesperson Mrityunjay Tiwari) ने कहा है कि भाजपा वास्तविक मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है. देश में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है लेकिन रिकॉर्ड बनाकर अपना पीठ थपथपाने में पार्टी नेता पीछे नहीं हैं. भाजपा के जो भी नेता बिहार आते हैं, उनका भाषण लालू प्रसाद यादव को याद किये बगैर समाप्त ही नहीं होता. उनको पता है कि लालू प्रसाद जनता के दिलों पर राज करते हैं. जो गरीबों का मंगलराज तथा उसे जंगलराज कहा गया.

'अमित शाह जी कल जिस धरती पर विजयोत्सव मना रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे. वहां थाने में कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या की गई थी और अभी तक उनकी पौत्रवधु न्याय के लिए चीख चीख कर गुहार लगा रही हैं. उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि अभी किस तरह का राज है और किस तरह का हाल बिहार का बना हुआ है. साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि अमित शाह बिहार आएंगे तो 19 लाख रोजगार का जो वादा किया था उसपर कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोले.'- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

राजद प्रवक्ता ने कहा कि इन्होंने 17 साल में कुछ किया नहीं. ये राक्षस राज और महाजंगल राज है. 19 लाख रोजगार कहां है. विशेष राज्य का दर्जा कहां है. महंगाई चरम पर है. भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर क्यों है. बिहार को डबल इंजन की सरकार में क्या मिला. जनता पूछ रही है कि 19 लाख रोजगार कहां है और ये जंगलराज की बात कर रहे हैं. आप 17 वर्षों की उपलब्धि बताइये.

आरजेडी को नैतिक अधिकार नहीं: भाजपा नेता राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है. मेरे लिए सबसे ऊपर राष्ट्र है. उसके बाद पार्टी और बाद में व्यक्ति है. राजद नेताओं को राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं है. आरजेडी को ऐसा कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं वे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दा भटका रही है. हम तो देश को सर्वोपरि मानते हैं.

