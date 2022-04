पटना: बोचहां विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट (Bochaha By Election Result) 16 अप्रैल यानि शनिवार को आने वाला है. इस उपचुनाव में बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी में कड़ा संघर्ष है. बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने दावा किया है कि बोचहां में बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी की जीत (BJP Claim Baby Kumari Will Win Bochhan Assembly By Election) होगी. बेबी कुमारी एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार हैं और लोगों ने उनके समर्थन में जमकर वोटिंग भी किया है. उन्होंने कहा कि बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ने पर जीत कर आई थी और इस बार तो एनडीए का उन्हें साथ मिला हुआ है.

पढ़ें-बोचहां विधानसभा उपचुनाव: शनिवार को मतगणना.. BJP, RJD और VIP के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी ये सीट

विकास के नाम पर जीत की उम्मीदः बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में विकास के कार्य हो रहे हैं. जनता सब कुछ देख रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) के नेतृत्व में किस तरह से बिहार का विकास हो रहा है. कहीं ना कहीं विकास के नाम पर बीजेपी के उम्मीदवार को वहां लोगों ने अपना वोट दिया है. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मुकेश साहनी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला है क्योंकि जनता अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहती है.

परिणाम एनडीए के पक्ष में होने का दावाः बीजेपी नेता विनोद शर्मा ने कहा कि मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशी से है लेकिन जिस तरह से वह वोटिंग हुआ है निश्चित तौर पर वहां बेबी कुमारी ही चुनाव जीतकर आ रही हैं. वैसे भी लोग चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार विकास कर रही है उस सरकार को ही साथ देना चाहिए. इससे पहले भी कई चुनाव में इस तरह की बात देखने को मिली है. विनोद शर्मा ने दावा किया कि निश्चित तौर पर कल जो परिणाम आएगा वह एनडीए के पक्ष में रहेगा और बेबी कुमारी की बोचहा विधानसभा उपचुनाव में जीत होगी.

ये भी पढ़ें: अब क्या करेंगे मुकेश सहनी? बोचहां में जीते तो मिलेगी संजीवनी, वर्ना खेल खत्म!

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP