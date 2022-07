पटना: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बिहार के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट (Yellow Alert In Bihar) जारी किया है. विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि गया (Yellow Alert In Gaya) , औरंगाबाद (Yellow Alert In Aurangabad) , शेखपुरा, जहानाबाद , पटना (Yellow Alert In Patna) , भोजपुर, बक्सर जिले में अगले दो से तीन घंटे में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और हल्की से मध्यम वर्षा होने की प्रबल संभावना है.

कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी: विभाग ने लोगों से ऐसे मौसम में सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया है. विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर आप खुले स्थान पर हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान में शरण लें. ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें. बता दें कि शुक्रवार को विभाग ने बिहार में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून को लेकर काफी तेज बारिश होने का अलर्ट (Heavy Rain Alert In Bihar) भी जारी किया था. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में बारिश होती रहेगी. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने का भी अंदेशा है. अब विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

येलो अलर्ट (Yellow Alert): भारी बारिश, तूफान, बाढ़ या ऐसी प्राकृतिक आपदा से पहले लोगों को सचेत करने के लिए मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है. इस चेतावनी का मतलब है कि 7.5 से 15 मिमी की भारी बारिश होने की संभावना है. अलर्ट जारी होने के कुछ घंटों तक बारिश जारी रहने की संभावना रहती है. बाढ़ आने की आशंका भी रहती है.

ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert): चक्रवात के कारण मौसम के बहुत अधिक खराब होने की आशंका होती है जो कि सड़क और वायु परिवहन को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ जान और माल की क्षति भी कर सकता है. ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है. जैसे-जैसे मौसम और खराब होता है, येलो अलर्ट को अपडेट करके ऑरेंज कर दिया जाता है. ऑरेंज अलर्ट में लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है.

ब्लू अलर्ट (Blue Alert): जिन इलाकों में बारिश की संभावना होती है उसके लिए मौसम विभाग ब्लू अलर्ट जारी करता है. इस दौरान जिले के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश के आसार की चेतावनी होती है.

रेड अलर्ट (Red Alert): जब मौसम खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और भारी नुकसान होने का खतरा रहता है तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है. जब भी कोई चक्रवात अधिक तीव्रता के साथ आता है तो मौसम विभाग की ओर से तूफान की रेंज में पड़ने वाले इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है. ऐसे में प्रशासन से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा जाता है.



ग्रीन अलर्ट (Green Alert): कई बार विभाग मौसमी बदलावों की संभावना पर ग्रीन अलर्ट की घोषणा करता है. हालांकि, बारिश तो होगी लेकिन वह सामान्य स्थिति रहेगी. यानी संबंधित जगह पर कोई खतरा नहीं है.