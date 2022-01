राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पुडुच्चेरी में बुधवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव (Two day 25th National Youth Festival) का वर्चुअल उद्घाटन (virtual opening) करेंगे. पढ़ें पूरी खबर..

बिहार में कोरोना

बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार (Covid 19 Update Bihar)अब लोगों को डराने लगी है. बिहार सरकार ने नमूनों की जांच की रफ्तार बढ़ाई है, तो संक्रमण दर (Covid 19 Infection Rate Bihar) में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 5908 कोरोना के मरीज मिले है. अब कुल एक्टिव मरिजों की संख्या बढ़कर 25,051 हो गई है. वहीं अकेले पटना में 2529 संक्रमितों की पहचान हुई है. पटना में मिलने वाले मरीजों में 86 फॉलोअप केस हैं. वहीं, मंगलवार को कोरोना (Bihar Corona Update) से संक्रमित 5 लोगों की मौत हो गई. बिहार में कोरोना अपडेट पर नजर बनी रहेगी. पढ़ें पूरी खबर..

दरभंगा में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव

दरभंगा में बुधवार को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव (Election of Mayor and Deputy Mayor in Darbhanga) होगा. उसी दिन मतों की गिनती होगी और नए महापौर और उपमहापौर का शपथ ग्रहण भी करा दिया जाएगा. इसकी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है. बात दें कि शौचालय आवंटन घोटाले का दोषी पाए जाने पर मेयर, डिप्टी मेयर और सशक्त स्थायी समिति के सात पार्षदों को पदमुक्त कर दिया गया था. पढ़ें पूरी खबर..

आज से शुरु होगी नीट पीजी काउंसलिंग

उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित मानदंड के अनुसार नीट-पीजी की काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दे दी. साथ ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को बरकरार रखा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बीते दिनों ट्वीट कर यह जानकारी दी कि नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counselling) 12 जनवरी से शुरू होगी. पढ़ें पूरी खबर..

भारत-चीन मिलिट्री कमांडर्स मीटिंग

चीन ने मंगलवार को कहा कि भारत से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति (Current situation in the border areas with India is stable) स्थिर है. उसने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बुधवार को कोर कमांडर स्तर की 14वें दौर की वार्ता (14th round of commander level talks) होने की पुष्टि की है. पढे़ं पूरी खबर..

कोरोना के डर के बीच बच्चे दे रहे परीक्षा

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar School Examination Board) के तत्वावधान में बीते सोमवार से स्कूलों में इंटर की प्रायोगिक परीक्षा प्रारंभ हो गयी है. यह परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी. बिहार बोर्ड इस बार प्रायोगिक परीक्षा (Bihar Intermediate Exam) होम सेंटर पर ही ले रही है. जो छात्र इंटर की प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

बिहार में पेट्रोल-डीजल के दाम

बिहार में पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel Price in Bihar) की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. बिहार में डीजल-पेट्रोल की कीमतों में 24 व 26 पैसे का गिरावट आया है. मंगलवार को बिहार में पेट्रोल 107.88 था, जो घटकर 107.62 रुपये हो गया. वहीं, डीजल 92.92 से घटकर 92.68 रुपये हो गया. राजधानी पटना की बात करें तो, पेट्रोल 105.90 रुपये और डीजल 91.09 रुपये लीटर बिक रहा है.

बिहार में बारिश की चेतावनी

बिहार के कई जिलों में बारिश (Rain In Bihar) के साथ ओलावृष्टि गिरने के आसार बन रहे है. जिससे एक बार फिर बिहार में शीतलहर की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार समेत अन्य राज्यों में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है. येलो अलर्ट गंभीर रूप से खराब मौसम का संकेत देता है. इस अलर्ट के अनुसार मौसम और भी खराब हो सकता है, जिससे एक बार फिर से कोल्ड डे के आसार बन रहे हैं.