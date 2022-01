नई दिल्ली : बुधवार को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव (25th National Youth Festival) का पीएम मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. यह महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर (Festival on the birth anniversary of Swami Vivekananda, National Youth Day) 12 जनवरी से शुरू होगा.

युवा कार्य मामलों की सचिव उषा शर्मा ने कहा कि इस महोत्सव के जरिये भारत के युवाओं को राष्ट्रनिर्माण के लिये एकजुट करने का प्रयास किया जायेगा. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढते मामलों के कारण इसे आनलाइन आयोजित किया जा रहा है.

उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होगा जिसमें युवाओं को जलवायु परिवर्तन, तकनीक, नयी पहल, राष्ट्र निर्माण जैसे सामयिक मसलों पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. महोत्सव के दौरान प्रतिभागियों को ओरोविले के दर्शन भी कराये जायेंगे. इसके अलावा वे देश भर के विभिन्न देशी खेलों और लोक नृत्यों का भी आनंद ले सकेंगे.

(पीटीआई-भाषा)