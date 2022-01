इस साल की पहली कैबिनेट की बैठक

पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की (CM Nitish Kumar In Patna) अध्यक्षता में बुधवार को (First Nitish Cabinet Meeting Of Year In Patna) इस साल की पहली कैबिनेट की बैठक होगी. यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में सुबह 11:30 बजे होगी. जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगेगी.

बिहार में कोरोना का कहर

बिहार में कोरोना संक्रमण (corona infection in bihar) बेलगाम हो गया है. रोज मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग (Bihar Health Department) के द्वारा मंगलवार को जारी हेल्थ अपडेट के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 893 नए संक्रमितों की पहचान हुई. इसी के साथ ही सूबे में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2222 हो गया है. बिहार में कोरोना अपडेट पर नजर बनी रहेगी.

पीएम मोदी की पंजाब में रैली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में जनसभा करेंगे. 13 महीने तक चलने वाले किसान आंदोलन के समाप्त होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला पंजाब दौरा है. उनकी यात्रा को लेकर राज्य के फिरोजपुर जिले में करीब 10,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. पीएम मोदी यहां वह करोड़ों रुपये की सौगात देंगे. वहीं, एक किसान संगठन ने पीएम की रैली का विरोध करने का एलान किया है.

हैदराबाद में RSS की समन्वय बैठक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तीन दिवसीय समन्वय बैठक आज से हैदराबाद में होगी. इस बैठक में आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे. संघ के सूत्रों के मुताबिक, हैदराबाद के अन्नोजीगुडा में होने वाली समन्वय बैठक (RSS coordination meeting) में अनुषांगिक संगठनों के बड़े नेता शिरकत करेंगे. यह बैठक पांच जनवरी से शुरू होगी, जो सात जनवरी तक चलेगी.

बिहार में तापमान में गिरावट से ठिठुर रहे लोग

बिहार में मौसम (Bihar Weather Update) इन दिनों शुष्क बना हुआ है और सर्दी का सितम बढ़ते जा रहा है. ठंड की वजह से लोग कनकनी का एहसास कर रहे हैं. बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं सबसे ज्यादा असर कोहरे के कहर से देखने को मिल रही है. कोहरे का धुंध इस कदर है कि आसपास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है. एक तरफ जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं पटना-गया रेलखंड में कई ट्रेन लेट लतीफ चल रही हैं. मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले दो से तीन दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. उसके बाद राज्य में आंशिक बादल का प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है.

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में आज सिंडिकेट की बैठक है. छात्र संगठन व डिग्री कॉलेज के शिक्षकों ने बैठक को रोकने के लिए पूरी तैयारी की है. छात्र राजद, विद्यार्थी परिषद समेत अन्य छात्र संगठनों की ओर से बैठक का विरोध करने के संबंध में आगाह किए जाने के बाद विवि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.