मुख्यमंत्री नीतीश की अहम बैठक

बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हर दिन नए मामलों की पुष्टि की जा रही है. कोरोना से निपटने के लिए मंगलवार को सीएम नीतीश ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) की बैठक बुलाई है. कयास लगाया जा रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए अहम फैसले ले सकती है. सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने बताया कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में छह फरियादी कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) पाए गए हैं. इसके अलावा भोजन की व्यवस्था (कुक) देखने वाला एक अन्य व्यक्ति भी पॉजिटिव हो गया है. उन्होंने मंगलवार को इस संबंध में (कोरोना वायरस) बड़ा फैसला लिए जाने के संकेत दिये.

औरंगाबाद में आज सीएम नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान (Samaj Sudhar Abhiyan In Aurangabad) के तहत अलग-अलग जिलों में जाकर जीविका दीदीयों के साथ संवाद कर रहे हैं. वहीं जिला मुख्यालय में समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं. मंगलवार को समाज सुधार अभियान के तहत औरंगाबाद पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है. सीएम यहां पांच जिलों के जीविका दीदीयों के साथ संवाद और जिलों के प्रभारी मंत्री, डीएम, एसपी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे.

पटना में फूटा कोरोना बम

बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार (Corona Cases Increased in Bihar) बढ़ती जा रही है. बीते दिनों कोरोना के 344 नए मामले सामने आए हैं. ताजा मामलों में पटना में सबसे ज्यादा 160 और दूसरे नंबर पर गया जिले से 88 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं. बता दें कि पटना एम्स में कोरोना मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी होने लगी है. कोरोना की तीसरी रफ्तार का कहर अब सामने आने लगा है. पटना एम्स के चार रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव (Patna AIIMS Doctors Corona Positive) हो गए हैं.

मंगलवार को त्रिपुरा पहुंचेंगे पीएम मोदी, दौरे से पहले सुरक्षा चाक-चौबंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज मणिपुर और त्रिपुरा (Manipur And Tripura) में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए दोनों राज्यों का दौरा करेंगे. अगरतला में पीएम की यात्रा से पहले त्रिपुरा पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. रविवार देर रात मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब (Chief Minister Biplab Kumar Deb) के साथ मुख्य सचिव कुमार आलोक (Chief Secretary Kumar Alok) और राज्य पुलिस महानिदेशक वीएस यादव (State Director General of Police VS Yadav) ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

आज से कोर्ट की सुनवाई वर्चुअल

सोमवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL in Patna High Court) पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा कीखंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. पटना हाईकोर्ट के कुछ जज और कर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं. मंगलवार से कोर्ट की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से होगी.

बिहार में तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन

बिहार के मौसम में लगातार बदलाव (Bihar Weather Update) देखी जा रही है. पुरवैया हवा चलने के कारण पटना समेत बिहार भर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया. इस वजह से मौसम का मिजाज बदला है. मौसम विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक प्रदेश में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है. जिसके कारण प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा और न्यूनतम तापमान में तीन से चार दिनों तक कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा.