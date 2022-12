पटना: बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारी (Advisory To DM For Closing Schools In Bihar) के नाम एडवाइजरी जारी किया गया. जिसमें बताया गया कि राज्य में बढ़ते ठंड (Cold wave in Bihar) और शीतलहर के कारण जनप्रतिनिधियों, बच्चों के अभिभावकगण और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ विद्यालयों को बंद रखने के लिए अनुरोध किया है.

डीएम को शीतलहर की समीक्षा का निर्देश: ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को अपने जिले में ठंड और शीतलहर की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. साथ ही निर्देश दिया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपने जिले के सभी सरकारी विद्यालयों को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक बंद करने पर विचार करें. शिक्षा विभाग ने इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है.

बिहार में शीतलहर का प्रकोप: बिहार में ठंड के साथ कोहरे का असर दिखने लगा है. राजधानी समेत प्रदेश के करीब 10 जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी आई है. पटना में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है. अभी दो से तीन दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा. कई जिलों में शीतलहर की वजह से कनकनी बढ़ गई है.

गुरुवार को जिन शहरों का तापमान नीचे आया उनमें पटना, वाल्मिकीनगर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, रोहतास, शेखपुरा, जमुई, अररिया और किशनगंज शामिल हैं. गुरुवार को राजधानी पटना का तापमान 11.4, मुजफ्फरपुर में 13.3, रोहतास में 9.0, पूर्वी चंपारण में 11.0, सीवान में 9.0, जमुई में 9.3, सबौर में 8.0 और औरंगाबाद में 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि गया जिला प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा. यहां न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.