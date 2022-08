पटना: बीजेपी को बिहार में सरकार से बाहर निकले कई दिन बीत गये हैं. राज्य में विपक्षी दल बीजेपी को विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition in Legislature for BJP In Bihar) की कुर्सी मिलने वाली है. इसी बीच बीजेपी में दोनों सीटों पर कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है. मंगलवार को होने वाले बैठक में इन नामों में से किसी एक नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी. कयास यह लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इन दोनों पदों को अपने पुराने और वरिष्ठ नेता को दायित्व देने पर विचार कर रही है.

23 अगस्त को विधानमंडल की बैठक: जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त को बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक (Bihar BJP Legislature Meeting) बुलाई गई है. इस बैठक में सारे विधायकों, विधान पार्षदों को शामिल होना है. इस बैठक में बीजेपी पार्टी की ओर से विधानसभा में नेता विपक्ष और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाम को चुनकर उनके नाम पर मुहर लगाई जाएगी.

विजय कुमार सिन्हा का नाम सबसे आगे : ऐसे में बीजेपी दूसरे नेता की तलाश में है. बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी विपक्ष के नेता (BJP in Opposition) के जरिए सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने का भी मन बनाए हुए हैं. बीजेपी को नजदीक से जानने वाले मानते हैं कि बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को इस पद पर बैठा सकती है. वैसे, सिन्हा ने अभी तक विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका हटना तय है.

कई नेताओं के नाम शामिल: वहीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए नेताओं के नामों की लंबी फेहरिस्त बनी हुई है. इन नामों में वरिष्ठ नेताओं से लेकर युवा नेता का नाम भी शामिल है. इस चर्चा में नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, अमरेन्द्र प्रताप सिंह और नितिन नवीन का नाम भी शामिल है. वहीं यह कहा जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि नितिन नवीन की छवि काम करने में काफी दमदार रही है.