पटना: राजधानी पटना के जगनपुरा में कुछ दबंगों ने कार में ठोकर लगने पर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट (Truck Driver Beaten in Patna) की और 15 हजार रुपये की मांग की. चालक के पैसे न देने से मना करने पर उसका अपहरण (Driver Kidnapped for Money in Patna) कर लिया. इसकी सूचना मिलने पर सक्रिय हुई पुलिस ने दीदारगंज चेक पोस्ट के पास से चार पहिया वाहन में बैठे 6 युवकों को गिरफ्तार किया. उन युवकों के चंगुल से ट्रक चालक को मुक्त कराया. इसके साथ ही सभी आरोपियों को जेल भेज दिया. घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के जगनपुरा मोड़ की है.

ये भी पढ़ें- भागलपुर बम ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश! पुलिस मुख्यालय गंभीर.. तो रक्षा विशेषज्ञ ने दी ये सलाह

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार की शाम कंकड़बाग थाना क्षेत्र के जगनपुरा मोड़ से जा रहे एक ट्रक से कार को हल्की टक्कर लग गयी. इससे गुस्साये कार सवार युवकों ने ट्रक ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की और उससे 15 हजार रुपये मांगने लगे. ट्रक ड्राइवर रुपये देने को राजी नहीं हुआ तो युवकों ने ट्रक उसका अपहरण कर लिया और उसे दीदारगंज की ओर ले जाने लगे.

देखें वीडियो

इस दौरान ट्रक में बैठे खलासी ने पूरे मामले की जानकारी ट्रक मालिक को दी. इसके बाद ट्रक मालिक ने घटना की सूचना कंकड़बाग थाना प्रभारी को दी. मामले की जानकारी मिलने पर कंकड़बाग पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर ले जा रही कार का लोकेशन ट्रेस किया. दीदीरगंज की ओर जा रही कार को रोककर सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक चालक को उनके चंगुल से मुक्त कराया.

इस मामले में कंकड़बाग थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि पुलिस ने दीदारगंज चेक पोस्ट के पास से कार में बैठे अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर, ट्रक ड्राइवर को सकुशल बरामद कर लिया. फिलहाल सभी छह अपहरणकर्ताओं के पास से कार और 6 मोबाइल बरामद किया गया.

ये भी पढ़ें- धत तेरी की : बैंककर्मी को लूटने चला और बाइक का पेट्रोल हो गया खत्म, लोगों ने दबोच लिया

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP