पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor ban in Bihar) के बाद युवाओं में बढ़ रही सूखे नशे की लत की लगातार चर्चा का असर पटना पुलिस पर भी हुआ है. इसी कड़ी में दानापुर में छह करोड़ 69 लाख रुपये के चरस के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार (Three smugglers arrested with charas) हुआ है. खगौल आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर जीआरपी के सहयोग से रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार से 22.3 किलो चरस के साथ तीन तस्कर को गिरफ्तार किया है. फिलहाल गिरफ्तार तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें: Gopalganj News: प्रेमिका की होने वाली थी शादी.. रेलवे ट्रैक पर मिला प्रेमी का शव

22 किलो तीन सौ ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार: आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि पटना आरपीएफ के उप निरीक्षक संदीप कुमार ने शनिवार की रात प्लेटफार्म नंबर पर चार पर गश्ती के दौरान दो प्लास्टिक के गैलन देखा. जिससे से गंधे आने पर जब पूछताछ की तो पता चला कि संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन छूट गई है. दूसरे ट्रेन का इंतजार कर रहे है. जब गैलन की तालाशी ली गई तो उसमें से 22 किलो 3 सौ ग्राम चरस बरामद किया गया.

''सभी आरोपी दूसरी ट्रेन पकड़ने वाले थे. लेकिन ट्रेन छूट गयी. गश्ती के दौरान संदेह के आधार पर सभी से पूछताछ की गयी तो मामला साफ हो गया.'तीनों को गिरफ्तार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.' - रणधीर कुमार, थानाध्यक्ष, जीआरपी दानापुर

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज : गिरफ्तार तस्करों की पहचान सुनील चौधरी काली मंदिर रक्सौल, विक्की राम नेपाली स्टेशन डुमरिया टोला व विकास पटेल ओरीयार चौक हरैया थाने मोतीहारी के रूप में की है. आरपीएफ उप निरीक्षक संदीप कुमार के बयान पर रेल थाना में केस दर्ज कर दिया गया है.गिरफ्तार सुनील, विक्की व विकास को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.