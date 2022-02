पटना: बिहार सरकार के कोरोना पाबंदियां हटाए जाने के बाद से सर्राफा बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है. शादी के लिए मैरेज हॉल की बुकिंग के साथ-साथ सोने-चांदी के आभूषणों की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. इस बीच सोने-चांदी के भाव (Gold And Silver Rate In Bihar) में उतार-चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है. 23 फरवरी को पटना में 24 कैरेट सोना 50 हजार 460 रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं 22 कैरेट सोना 46 हजार 700 रुपये प्रति 10 ग्राम है. पिछले कई दिनों से सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. पटना में चांदी (Silver Price In Patna) 63 हजार रुपये प्रति किलो है.

शादियों के सीजन के बीच एक बार फिर से सर्राफा बाजार गुलजार होने लगा है. कारोबारी शादी विवाह के सीजन की तैयारी बहुत पहले से ही करते हैं. शादी-विवाह के लिए खरीदारी के कारण सोने-चांदी के आभूषणों की मांग बढ़ गई है. ऐसे में सोना कारोबारियों का कारोबार अच्छा होने का भी उम्मीद है. सर्राफा कारोबारियों की मानें तो सोने और चांदी की रेट में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वहीं कोरोना के कारण लगीं पाबंदियों में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है. इसका असर भी बाजार पर देखने को मिल रहा है, अब सरार्फा बाजार में लगभग सभी दुकानें खुलने लगी हैं.

कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी सुनिश्चित किया गया है. दुकान पर पहुंच रहे ग्राहकों को भी मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है. बता दें कि आभूषण 22 कैरेट सोने का ही बनाया जाता है. उसमें सोना व्यपारियो के द्वारा मेकिंग चार्ज भी एड करके बेचा जाता है. अधिकांश लोग हॉल मार्क के गहनों की खरीदारी करते हैं. हॉलमार्क के गहनों की खरीदारी करने में लोगों को भले थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ता है लेकिन भविष्य में हॉलमार्क के गहने बेचने पर पूरा पैसा वापस भी मिल जाता है. जिस कारण से हॉलमार्क के गहने लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

