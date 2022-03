पटना : बिहार सरकार के गृह विभाग के आरक्षी शाखा द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार के प्रशासनिक महकमे में फेरबदल (Administrative reshuffle in Bihar) किया गया है. 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला (2 IPS officers transferred in Bihar) किया गया है. इसके साथ साथ राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस बने प्रमोटी (Became IPS from Bihar Police Service) अफसरों को इंडक्शन कोर्स के लिए मनोनयन किया गया है. गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है.



ये भी पढ़ें- UP के बाद अब बिहार विधानसभा में बुलडोजर की गूंज, मंत्री ने कहा- '10 तल्ला क्यों ना ठोक लें.. बचेंगे नहीं'



आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक का लोकायुक्त कार्यालय बिहार के पटना में पदस्थापित अभय कुमार लाल को स्पेशल ब्रांच का SP बनाया गया है. वहीं, पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा में तैनात आईपीएस राकेश कुमार सिन्हा को लोकायुक्त कार्यालय में SP के पद पर किया गया नियुक्त किया गया है.





वहीं, राज्य पुलिस सेवा से प्रमोट पाकर IPS में पदनियुक्त 4 पदाधिकारियों को इंडक्शन कोर्स पर भेजने का फैसला गृह विभाग ने लिया है. जिसके लिए गृह विभाग ने अधिसूचना जारी किया है. आपको बता दें कि शैशव यादव ..विद्या सागर..अनंत कुमार राय और राजेश कुमार को इंडक्शन कोर्स पर भेजा गया है. यह सभी लोग 4 अप्रैल से 13 मई तक होने वाले 43 में भारतीय पुलिस सेवा इंडक्शन कोर्स में ये अधिकारी हिस्सा लेंगे.

राज्य पुलिस सेवा से प्रमोट

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP