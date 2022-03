पटनाः बुलडोजर तो वैसे बड़ा कद का एक मशीन है, जिसे खुदाई सहित अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन बुलडोजर की अब एक सियासी पहचान भी बन गई है. यूपी में माफियाओं के द्वारा किए गए अवैध निर्माण को योगी सरकार बुलडोजर की मदद से तोड़ (Buldozar Action In UP) रही है. इतना ही नहीं बुलडोजर का जिक्र चुनावी मंचों से भी खूब किए जाते रहे हैं. लेकिन, यह बुलडोजर बिहार में भी आ गया है, जिसे प्रदेश के मंत्री अवैध निर्माण पर (illegal Construction Will destroyed by bulldozer In Bihar) चलाने की बात कह रहे हैं.

दरअसल, बिहार विधानसभा का चल रहे बजट सत्र के चौथे दिन सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने अवैध निर्माण का मुद्दा सदन में उठाया. उन्होंने बताया कि खगड़िया में स्थानीय थाना की मिलीभगत से जमीन पर अवैध कब्जा कर माफियाओं ने पक्के मकान बना लिए हैं. जबकि उस जमीन पर 30 सालों से गरीब लोग रह रहे थे, लेकिन उन्हें बासगीत पर्चा नहीं दिया गया. विधायक ने सवाल किया कि अवैध निर्माण को कब तोड़ा जाएगा.

इस सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी कोटे से भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी. चाहे माफिया अवैध कब्जा कर 10 मंजिला इमारत क्यों न बना लिए हों, उसे भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा.

बता दें कि इन दिनों यूपी विधानसभा का चुनाव चल रहा है. हाल ही में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज जिले के पनियरा विधानसभा क्षेत्र के परतावल में जनसभा करके विपक्ष पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि चुनाव परिणाम में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस आंधी में दंगाबाज व दगाबाज उड़ जाएंगे. विधानसभा चुनाव के परिणामों की आहट मिलते ही दंगाई व माफिया के आका ऑस्ट्रेलिया और छुटभैये नेपाल भाग जाएंगे. इधर, बुलडोर चलता रहेगा.

बता दें कि सीएम योगी के बुलडोजर से कार्रवाई को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव अलग अंदाज में तंज कसते हैं. अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी बुलाते हैं. और तो और हाल में मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे हवा से ही बुलडोजर को देखकर काफी खुश होते हैं. कहते हैं देखो.. मेरी सभा में बुलडोजर भी आए हुए हैं. इसके बाद वे ठहाके लगाते हैं.

