पटना: बिहार सरकार के 2 आईएएस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर (2 IAS Officers from Bihar on Central Deputation) दिल्ली भेजा गया है. वहीं बिहार के आईएएस और आईएफएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार (Additional charge to 3 officers in Bihar) दिया गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग और प्रबंध निदेशक पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड आनंद किशोर को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना एवं प्रबंध निदेशक बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

ये भी पढ़ें: स्वागत नहीं करोगे! जिसके नाम से कांपते हैं अपराधी, उस 'दबंग' सुपरकॉप की 5 साल बाद हो रही वापसी

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हिमांशु शर्मा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह नगर आयुक्त पटना नगर निगम को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का आप्त सचिव नियुक्त किए जाने के आलोक में विरमित किया गया है.

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रमन कुमार को केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का आप्त सचिव नियुक्त किए जाने के आलोक में विरमित किया गया है. वन संरक्षक पटना और मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह को अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय पटना में पदस्थापित किया गया है.

ये भी पढ़ें: VC पर भ्रष्टाचार को लेकर राजभवन और सरकार में टकराव, शिक्षा मंत्री बोले- जांच तो होनी ही चाहिए

वहीं, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक पटना तथा वन संरक्षक पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।परिवहन विभाग के अपर सचिव सनी सिन्हा को 1-12- 2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक प्रशासक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी की अधिसूचना जारी कर दी है.



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP