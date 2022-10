नवादाः बिहार के नवादा के पकरीबरावां के मठ गुलनी गांव में एक युवक को लूट के दौरान (Youth Beaten During Loot In Nawada) गांव के ही एक युवक ने पीट-पीटकर अधमरा (youth Died After Beaten In Nawada) कर दिया और रूपये लूटकर फरार हो गया. घटना 10 अक्टूबर को पूर्णिमा पूजा में लगे मेले के दौरान घटी थी. परिजनों ने उसे पटना में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

इलाज के दौरान युवक की मौत : परिजनों ने बताया कि बीते 10 अक्टूबर को अरुण चौधरी को गांव के ही बीरू साव ने पीट-पीटकर उसके सारे पैसे छीन लिए और अधमरा कर पुल के पास फेंककर चला गया. घायल अवस्था में परिजनों ने उसे पटना के अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौत के बाद परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुट गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिसः वहीं, परिजनों ने बताया कि मौत के बाद भी आरोपी बीरू साव धमकी दे रहा है कि केस किये तो अंजाम बुरा होगा. जिससे वो लोग काफी डरे हुए हैं. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है.

