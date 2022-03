नवादा: बिहार के नवादा जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर (Road Accident In Nawada) जारी है. आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की जानें जा रही हैं. ताजा मामला जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के एसएच-70 स्थित परना डाबर मोड़ का है. यहां ऑटो और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर (Collision Between Tempo And Tractor) हो गई. ऑटो में सवार सभी यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सक और स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आयी. इसके कारण ऑटो चालक की तड़प-तड़प कर मौत हो गई. वहीं ऑटो चालक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. लोगों का कहना था कि लापरवाही की वजह से उनके मरीज की मौत हुई है. एक अन्य महिला एवं ड़ेढ साल का बच्चा इलाज के इंतजार में बेड पर पड़ा रहा.

अस्पताल पहुंचे एसडीओ- अस्पताल में परिजनों एवं ग्रामीणों को शांत कराने के लिए जिले के एसडीओ पहुंचे. रजौली एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष ने मामले की जानकारी ली. उसके बाद परिजनों को हरसंभव मदद का भरोसा देकर शांत करवाया. वहीं, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बता दें कि इस घटना के बाद मौके से ट्रैक्टर चालक फरार हो गया. हालांकि पुलिस ट्रैक्टर चालक को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

