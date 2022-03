खगड़िया: बिहार के खगड़िया में रफ्तार का कहर (Road Accident in Khagaria) देखने को मिला. जहां तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दिया. इसमें ऑटो सवार आधा दर्जन लोग जख्मी (6 people injured in Khagaria) हो गए, जबकि इस हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत (child died in road accident in Khagaria) हो गयी. टक्कर के बाद यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस को सूचना दी गई. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को ऑटो से निकालकर अस्पताल ले जाया गया. घटना मानसी थाना क्षेत्र की है.

जानकारी के मुताबिक, मानसी थाना क्षेत्र के एनएच-31 पर तेज रफ्तार टैंकर और ऑटो में टक्कर हो गयी. जिससे ऑटो गड्ढे में पलट गया और ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. इस हादसे में एक 5 वर्षीय बच्चे की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई. वही आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया में भर्ती कराया गया है. जिसमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेगूसराय रेफर कर दिया गया.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि महेशखूंट की तरफ से ऑटो आ रहा था. जिसे ओवरटेक करने के चक्कर में टैंकर ने ठोकर मार दी. जिसके बाद ऑटो सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गया. स्थानीय लोग सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गये. वहीं, 5 साल के एक बच्चे की इस हादसे में मौत हो गयी. इस घटना में उसकी मां भी जख्मी हुई है. मासूम की मौत से मां का रो-रोकर बुरी हाल है.

