नवादा: बिहार के नवादा जिले में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई. जिसके बाद मृतका के परिजन निजी क्लीनिक में हंगामा करने लगे. घटना रजौली थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड स्थित आकाश क्लीनिक की है. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत (pregnant woman died due to negligence of the doctor in Nawada) हुई है. हंगामा होता देख डॉक्टर और अस्पताल कर्मी शव को बरामदे में रखकर फरार हो गए.

जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात मुरहेना गांव निवासी टिंकल चौधरी की 22 वर्षीय गर्भवती पत्नी खुशबू देवी को आकाश क्लीनिक में भर्ती कराया गया. इलाज के बदले एक लाख रुपये जमा कराए गए. लेकिन गर्भवती की मौत एक शिशु को जन्म देने के बाद इलाज के दौरान हो गई. जिसके बाद मृतका के परिजन डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे. इस बीच परिजनों को हंगामा करते देख आरोपी डॉक्टर अजीत कुमार और क्लीनिक के नर्स लाश को बाहर बरामदे में रखकर फरार हो गए.



मृतका के देवर नवलेश चौधरी ने बताया कि भाभी का डिलीवरी था. ऐसे में उनको पहले अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन गर्भवती को कुछ समस्या होने लगी. जिसके बाद इलाके की आशा कार्यकर्ता प्रमिला देवी ने प्राइवेट क्लीनिक जाने की सलाह दी. इसके बाद आकाश क्लीनिक में भर्ती कराया गया. यहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और बच्चे का जन्म ठीक से हो गया. फिर आकाश क्लीनिक के डॉक्टरों ने बच्चे की हालत खराब बताकर नवादा ले जाने को कहा, जहां बच्चा अभी ठीक है.

रजौली थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर जांच के लिए पुलिस क्लीनिक गई थी. पुलिस ने छानबीन कर क्लीनिक से रजिस्टर और मोबाइल जब्त किए हैं. वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया गया है. परिजनों ने आशा कार्यकर्ता पर आकाश क्लीनिक के डॉक्टरों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है.

