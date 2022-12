नवादा: छपरा में जहरीली शराब से मौत (Death due to drinking alcohol in Chapra) के बाद पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है. इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन भी इसे लेकर एक्शन में है. बिहार में शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करवाने और तस्करों और शराबियों को हवालात भेजने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी अभियान (raids on liquor traders in Nawada) चला रही है. पुलिस की कार्रवाई का जीता जागता उदाहरण नवादा में दिखा. जहां पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर हजारों लीटर शराब नष्ट किया.



गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अकबरपुर थाने के लोलबा पहाड़ी इलाके में शराब की फैक्ट्री चल रही है. जिसके बाद अकबरपुर थाने के थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने छापेमारी करते हुए दर्जनों शराब निर्माण के लिए लगाए गए भट्ठी को ध्वस्त कर दिया. इस दौरान सैकड़ों लीटर शराब के साथ हजारों लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया. हालांकि इस दौरान आरोपी शराब तस्कर मौके से फरार हो गया.

शराबबंदी मुद्दे को लेकर बिहार में खलबली: बिहार में बीते 6 वर्षों से भी अधिक समय से शराबबंदी कानून लागू है. जिसे लेकर अब बिहार की राजनीति गरमा रही है. हाल ही में जहरीली शराब से प्रदेश में सैंकड़ों लोगों की मौत से बिहार सरकार पर विपक्ष हमलावार हो गई है.वहीं बिहार में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंच गया था. ऐसे में प्रशासन इस कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में नवादा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की फैक्ट्री पर शिकंजा कसा. पुसिस आरोपी तस्कर की तलाश में जुट गई है.

