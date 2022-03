नवादा: बिहार के नवादा जिले में सगे मामा ने पांच वर्षीय भांजे की हत्या कर दी (five year child killed by own Maternal uncle). मामला शाहपुर थाना (Shahpur police station) क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का है. परिजनों ने बताया कि बच्चा होली का पर्व मनाने अपने नानी के घर आया हुआ था. इसी दौरान घूमने के लिए मामा के साथ घर से बाहर गया. लेकिन काफी देर होने के बाद भी दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी. खोजबीन के क्रम में बच्चे का शव गेंहू के खेत में मिला.

मामा ने हत्या कर शव खेत में फेंका: मृतक बच्चा बाढ़ जिले का रहने वाला था, जिसकी पहचान राकेश कुमार (05) के रूप में हुई है. बच्चे का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. जब मामा रंजय कुमार से परिजनों ने पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली. उसने बताया कि वह बच्चे को घुमाने के बहाने खेत लेकर आया था. जिसके बाद उसने बच्चे की हत्या कर दी और शव को गेंहू के खेत में फेंक दिया. परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

हत्या का कारण स्पष्ट नहीं: बच्चे की हत्या आरोपी मामा ने किन वजहों से किया, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है. परिजन को भी हत्या का कारण समझ नहीं आ रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है. साथ ही आरोपी से भी पूछताछ चल रही है. जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा. इधर, बच्चे की मौत के बाद पूरे घर में मातम फैल गया है. बच्चे की हत्या से गांव के लोग भी सकते में हैं.

