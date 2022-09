नवादा : नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र में एक अधेड़ ने 9 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म (9 year old girl raped in Nawada) किया. शुक्रवार को उस पीड़िता के पिता ने इस बारे में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीड़ित पिता ने मामले में पंचायती करने के आरोपी मोसमा के मुखिया पति अजित कुमार समेत दो अन्य लोगों को भी घटना का समर्थक बताया है. दुष्कर्म के आरोपी अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है. (Middle aged arrested after rape in Nawada)

अधेड़ पिता के बुलाने की बात कह ले गया खेत पर : ने जबरन दुष्कर्म प्राथमिकी के अनुसार पीड़ित की पुत्री के साथ गत माह 21 अगस्त की सुबह मोसमा गांव का मनचला अधेड़ सोहर यादव ने जबरन दुष्कर्म किया. कहा गया कि पीड़िता अपने घरेलू काम में लगी थी. इसी बीच आरोपित सोहर यादव ने उसे झूठ बोला कि उसके पिता उसे आहार पर खेत में बुला रहे हैं. नाबालिग बच्ची के आहार पहुंचने से पहले ही सोहर यादव ने वहां पहुंचकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

पंचायती कर दुष्कर्मी पर लगाए 11 हजार जुर्माना : इस बात की शिकायत जब पीड़िता की मां ने की तो सोहर और उसकी पत्नी ने उसे गाली देकर भगा दिया. इस बीच मुखिया पति अजित यादव के नेतृत्व में धारो महतो और केदार यादव ने पंचायती करते हुए आरोपित पर 11 हज़ार रुपए जुर्माना किया लेकिन बाद में आरोपी जुर्माने की राशि देने से इनकार करते हुए गांव में कहता था कि 11 हज़ार देकर जब चाहूंगा दुष्कर्म करूंगा. इस पर पीड़ित पक्ष ने आक्रोशित होकर थाने को लिखित सूचना देकर प्राथमिकी दर्ज कराई. कहा गया कि पंचायत करने वाले तीनों पंचों ने भी घटना में सहयोग किया है. पुलिस ने आरोपित सोहर यादव को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि पीड़िता को 164 के बयान को ले पुलिस अभिरक्षा में नवादा ले जाया गया.

