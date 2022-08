नवादा: बिहार के नवादा जिले में शराब के नशा में एक पिता ने नौ माह की मासूम की हत्या (Daughter Killed By Father In Nawada) कर दी. बच्ची की मां ने अपने पति के खिलाफ वारिसलीगंज थाना में प्राथमिकी (Murder In Warisliganj) दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है. मामला जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के बरनावा पंचायत के अनुसूचित टोला का है. बच्ची की मां ने बताया कि शराब पीकर पति गाली-गलौज कर रहे थे. विरोध करने करने पर उन्होंने मेरे गोद से बच्ची को झपट कर जमीन पर पटक दिया. इस दाैरान बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई.

"मृत बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है. हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर थाना लाया गया था. आवश्यक कार्रवाई कर हत्या आरोपित होरिल को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय भेज दिया गया. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बच्ची की हत्या का मूल कारण बाप के नशे में होना बताया गया. मामले की जांच की जा रही है."-पुलिस पदाधिकारी, वारिसलीगंज थाना

आरोपी पिता गिरफ्तारः मामले के आरोपी वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के बरनावा पंचायत की अनुसूचित टोला निवासी होरिल मांझी नामक हैं. होरिल मांझी की पत्नी किरण देवी ने तत्काल वारिसलीगंज थाना को सूचना देकर अपनी 09 माह की मासूम बेटी सुंदरी कुमारी की हत्या खुद उसके नशेड़ी पिता द्वारा कर देने की प्राथमिकी थाना में दर्ज करवायी. इसके बाद पुलिस ने तत्काल हत्या के आरोपी पिता होरिल मांझी को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना ने मानवता को झकझोड़ दिया, जो पिता अपनी नन्हीं परी को लाड़ प्यार करता था उसी ने नशे में उसकी हत्या कर दी.

गाली देने से मनाकरने पर भड़कर की हत्याः पीड़ित मां किरण देवी के द्वारा थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बरनावा ग्रामीण होरिल मांझी गुरुवार को काफी शराब पी रखी थी. इस दौरान घर पहुंचकर पत्नी को गाली -गलौज करते हुए खाना मांगकर खाया. काफी फजीहत झेल चुकी 27 वर्षीय किरण ने जब गाली देने से मना करते हुए बच्चों के साथ अपनी जान देने की स्वांग रची. तब गुस्से से लाल होकर होरिल ने पत्नी की गोद से 09 माह की मासूम सुंदरी को खींचकर जमीन पर पटक दिया. नशेड़ी पिता ने मासूम को इतना जोर से पटका मारा की बच्ची की मौत मौके पर हो गयी.





पूर्व में हुई ऐसी घटना: जानकारी हो कि इससे पूर्व करीब एक माह पहले ठेरा पंचायत की पवीपुर गांव में इसी प्रकार की घटना घटी थी. वहां भी नशे में धुत पिता ने अपनी 03 बर्षीय पुत्री को जमीन पर पटक पटककर हत्या कर दिया था. हत्यारा अभी जेल में बन्द है.

घटना की हो रही निंदा: मन को उद्देलित करने वाला बरनावा गांव की घटना की वारिसलीगंज क्षेत्र में सर्वत्र निंदा हो रही है. क्षेत्र के हर व्यक्ति की जुवान पर अपनी मासूम की हत्या चर्चा का बिषय बना हुआ है. घटना से नीतीश सरकार के नारे बढ़ेगी बेटी, बढ़ेगा देश और बेटा बेटी एक समान के नारा को गहरा झटका लगा है.

