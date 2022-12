इंडसइंड बैंक मैनेजर पर लाखों रुपये के गबन का आरोप

नवादा: बिहार के नवादा में इंडसइंड बैंक के मैनेजर रवि गुप्ता (IndusInd Bank manager accused of fraud in nawada) पर गबन के गंभीर आरोप लगे हैं. बैंक के मैनेजर करोड़ों रुपये लेकर फरार हैं. पटना से नवादा पहुंचे लीगल मैनेजर अभिषेक ने बताया कि मामले से संबंधित 20 आवेदन आया है, लगभग 20 लाख रुपये गबन (fraud with customers in nawada) करने की बात सामने आई है. धीरे-धीरे आवेदन बढ़ रहा है.







बैंक मैनेजर ने नहीं दिया NOC: पूरा मामला नवादा के थाना रोड स्थित इंडसइंड बैंक का है. बताया जा रहा है कि इंडसइंड बैंक से लगभग 20 लोगों ने लोन पर वाहन लिया था. जब बैंक से NOC की मांग की गई तो बैंक मैनेजर द्वारा कहा गया कि दो-चार दिनों में NOC दे देंगे. लोगों को वो लगातार टालमटोल करते रहे और एक दिन बैंक छोड़कर फरार हो गए. जिसके बाद ग्राहकों में हड़कंप मच गया और किसी भी ग्राहकों को एनओसी प्राप्त नहीं हुआ.





लाखों रुपये लेकर मैनेजर फरार ः पैसा लेकर मैनेजर फरार ऋणधारी संतोष सिंह से 40 हजार, रामजी यादव से 22 हजार और श्यामसुंदर चौधरी से 54 हजार राहुल कुमार का 37, 5000 आदि कई लोगों का इसी तरह रुपये लेकर मैनेजर फरार हो गए. सभी लोगों ने इसकी शिकायत लीगल मैनेजर से की है. लगभग 20 ऋण धारियों से बैंक मैनेजर निजी खाते में रुपये मंगाकर फर्जीवाड़ा कर फरार हो गए हैं. इस प्रकार लगभग 20 लाख रुपये का गबन बैंक मैनेजर पर लगा है.

पटना से जांच के लिए नवादा आए लीगल मैनेजरः इंडसइंड बैंक के लीगल मैनेजर अभिषेक कुमार ने बताया कि ऋणधारियों की शिकायत के बाद मुझे पटना से जांच के लिए भेजा गया है. मामले की शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि बैंक मैनेजर रवि गुप्ता द्वारा निजी खाते में सभी ऋणधारियों से रुपये मंगा लिया गया और उन्हें फ़र्जी रसीद थमा दिया गया. अभी मेरे पास लगभग 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं. फिलहाल बैंक मैनेजर फरार है जांच के बाद आरोपी मैनेजर के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी.

