नवादा: बिहार के नवादा में मारपीट के दौरान 2 लोग घायल (Two People Injured In Fight at Nawada) हो गए. जिले के रजौली थाना क्षेत्र के परमचौक गांव में दो भाई के साथ किराना दुकान संचालक ने मारपीट की है. जहां एक भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल मारपीट की घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी गई है.

घायल प्रिंस को किया गया पटना रेफर: दरअसल, यह पूरा मामला बीते रविवार का है. जहां किराना दुकानदार ने 20 रुपए के लिए दो युवक के साथ जमकर मारपीट की. जिसमे दोनों युवक घायल हो गए. जहां प्रिंस कुमार की हालत काफी गंभीर है. जिसे पटना पी.एम.सी.एच. रेफर किया गया है. जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है. इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

20 रुपए के खातिर दुकान संचालक ने की मारपीट: घायल नीरज कुमार सोनी ने बताया कि गांव के ही किराना दुकान संचालक राजन कुमार सहित चार से पांच के संख्या में लोगों ने मिलकर मारपीट किया है. उन्होंने कहा कि नए साल के दिन रात में 20 रुपए का सामान दुकान से खरीदारी की थी. ऑनलाइन पैसा देने में देर हुआ तो दुकानदार मेरे भाई पर गुस्सा हो गया और अचानक दुकानदार सहित चार से पांच के संख्या में लोग लाठी-डंडों से मारपीट करनी शुरू कर दी. बीच-बचाव करने पहुंचे तो हमारे साथ भी मारपीट की गयी.

"20 रुपए के खातिर दुकानदारों के द्वारा मारपीट की गई है. मेरे भाई का पैर भी टूट गया है और सिर में काफी चोट है. जिसे गंभीर हालत में डॉक्टर के द्वारा पटना रेफर कर दिया गया है." :- नीरज कुमार सोनी, घायल का भाई

