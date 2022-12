गाय के बछड़े को लेकर मारपीट

नवादा: बिहार के नवादा (crime in nawada) में गाय का बछड़ा खुलकर दूसरे के दरवाजे पर पहुंचना बछड़े के मालिक को भारी पड़ (Fight between two parties over cow calf in Nawada) गया. दरअसल नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के सवैया गोपालपुर गांव में नीलम कुमार नाम के व्यक्ति का बछड़ा खुलकर दूसरे के दरवाजे पर पहुंच गया था. जिसे लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट (Fight in Nawada) हुई. इस घटना में पिता और पुत्र को गंभीर चोटें आई है. जिसका ईलाज अस्पताल में चल रहा है. इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.

मारपीट में पिता और पुत्र घायल: घटना के संबंध में घायल नीलम कुमार ने बताया कि उसका गाय का बछड़ा खुल कर घर के बगल के दरवाजे पर जा पहुंचा. जिसे लेकर पड़ोसी विवाद करने लगा. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि दोनों के बीच जमकर मारपीट होने लगी. नीलम कुमार को पीटता देख उसके पिता बीच-बचाव के लिए मौके पर पहुंचे. जिसके बाद पड़ोसियों ने उसके साथ भी लाठी-डंडे से मारपीट कर उसका सर फोड़ दिया. पीड़ित ने बताय कि गांव के ही विक्की कुमार, आदित्य नारायण सिंह, शुक्र कुमार, विकास कुमार और सौरभ कुमार ने घटना को अंजाम दिया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है. वहीं बछड़ा विवाद को लेकर हुए मारपीट में घायल पिता और पुत्र को अस्पताल में भर्ति कराया गया है. जहां दोनों का इलाज जारी है. घटना में पिता को गंभीर चोटें आई है. बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान पिता के सिर में लाठी-डंडा लगने से उसका सिर फट गया है.

