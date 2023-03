नवादाः तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले के मामले में अफवाह (Rumors of attack on Biharis in Tamil Nadu) फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मजदूर संघ ने प्रदर्शन किया. इस दौरान नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष और एक कथित पत्रकार पर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने मिलकर इस अफवाह को फैलाने का काम किया है. पत्रकार की गिरफ्तारी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग की है.

विरोध प्रतिवाद मार्च निकलाः अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर संघ की ओर से मांगों लेकर विरोध प्रतिवाद मार्च निकला गया. विरोध प्रतिवाद माले कार्यालय से निकालकर पूरे नवादा शहर के भ्रमण कर प्रजातंत्र चौक पर पहुंचे सभा में तब्दील हो गया. जिला अध्यक्ष अजीत कुमार मेहता ने बताया की पूरे बिहार में भाजपा और आरएसएस का एजेंट सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार प्रवासी मजदूरों की हत्या करने की अफवाह फैलायी है, जिससे बिहार के लोग डरे हुए हैं.

आंदोलन आगे भी जारी रहेगाः पूरे देश और बिहार में 9 मार्च से 15 मार्च तक एकजुट सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके लिए हम लोगों ने मांग की है एक पत्रकार जो भाजपा का एजेंट है और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा की सदस्यता खारिज की जाए. इसी को लेकर यह प्रवासी मजदूर एकता सप्ताह पूरे बिहार में मनाया जा रहा है. अगर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को बर्खास्त नहीं किया गया तो तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. माले नेता भोलाराम सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे.

"तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या की झूठी खबर फैलाई गई है. इसमें भाजपा का हाथ है.अपने एजेंटे के माध्यम से अफवाह फैलाने का काम किया है. इसलिए सरकार से मांग है कि भाजपा का एजेंट पत्रकार को गिरफ्तार किया जाए और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को पार्टी से बर्खास्त किया जाए." -अजीत कुमार मेहता, जिलाध्यक्ष