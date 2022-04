नालंदा: बिहार के नालंदा जिले (Crime In Nalanda) में प्रेम प्रसंग में महिला की ईंट-पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई. महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. वो अपने प्रेमी के बुलाने पर उससे मिलने पहुंची थी. इसी दौरान उसके प्रेमी ने उसे अपने गांव लेकर चला गया. जिसके बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका की ईंट-पत्थर से कूचकर (woman Murder in love Affair In Nalanda) हत्या कर दी. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

महिला के प्रेमी पर हत्या का आरोप: बता दें कि पीरबहोर ओपी इलाके में दो बच्चों की मां को गांव के ही मनोज मिस्त्री से प्यार हो गया था. जिसके बाद दोनों काफी घुल मिल गए थे. महिला के पति संतोष कुमार ने मनोज मिस्त्री पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि मनोज मिस्त्री ने उसकी पत्नी को बुलाकर अपने गांव ले गया. जहां मनोज मिस्त्री, नवल मिस्त्री और मनोज की पत्नी ने ईट-पत्थर से मारकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: वहीं, घटना की सूचना स्थानीय थाना की पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. महिला के पति से मामले में जानकारी भी ली गई है. महिला की हत्या के बाद उसके दोनों बच्चों को रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

